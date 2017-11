Marilyn, plus star que jamais, dans La rivière sans retour

C’est dans les somptueux décors des parcs de Jasper et de Banff, magnifiés par le Cinémascope et le Technicolor, qu’Otto Preminger, grand réalisateur de films noirs et atmosphériques, campait en 1954 le récit de son premier western, La rivière sans retour, dans lequel un père retrouve, après des années d’absence, son fils de 9 ans dans un camp de chercheurs d’or où ce dernier vit sous l’affection de Kay, une chanteuse de cabaret, fiancée à un joueur de poker.

Rapides qui font se renverser les radeaux, saloon mal famé, winchester et colt se dégainant bien vite, attaques de puma et d’hommes tout aussi sauvages : La rivière sans retour est un film d’aventure à l’ancienne. Mais son tournage a probablement été plus épique que le résultat. Rien d’étonnant, puisque Marilyn Monroe en faisait partie.





C’est Marilyn qui a imposé la présence de Robert Mitchum

Au début des années 50, Les hommes préfèrent les blondes ou Comment épouser un millionnaire? ont fait de Marilyn Monroe une star. On raconte ainsi qu’en 1953, les secrétaires du studio Fox, où elle était sous contrat, recevaient pour la blonde incendiaire plus de 20 000 lettres de fans par semaine. Mais entre la bombe et le studio, le torchon brûlait. Darryl Zanuck, le patron, voulait maîtriser sa star et sa carrière tandis qu’elle voulait pouvoir choisir. Le bras de fer a commencé quand elle a exigé que son partenaire dans La rivière sans retour soit Robert Mitchum (qui était alors sous contrat avec un autre studio, la RKO) et que sur le plateau, sa professeure d’art dramatique, Natasha Lytess, soit constamment présente. Après le tournage, Marilyn a refusé de tourner dans le prochain film que la Fox lui réservait, La fille au collant rose. Suspendue et privée de revenus, sa popularité a encore pourtant gagné encore en intensité après son mariage avec la star du baseball Joe DiMaggio.





Un tournage mouvementé

Le Cinémascope, encore à ses débuts, présentait déjà des difficultés, mais ce sont aussi l’atmosphère sur le plateau et les tensions constantes entre le studio, les stars et le réalisateur qui ont parasité un rien le tournage de La rivière sans retour. Pour couronner le tout, Otto Preminger, par souci de réalisme (ou de vengeance contre sa star récalcitrante?) a exigé que Mitchum et Marilyn fassent leurs propres cascades. Mauvaise idée. Marilyn s’est blessée à la cheville, ce qui a retardé encore davantage le tournage. Au final, la Fox, mécontente du résultat final, a exigé que de nouvelles scènes soient tournées. Elles l’ont été par le réalisateur Jean Negulesco (avec qui Marilyn avait tourné Comment épouser un millionnaire?) après le refus de Preminger de continuer.

Des chansons inoubliables

Un western musical? Oui, en quelque sorte. Dans La rivière sans retour, on n’a, en tout cas, pas eu peur d’inclure plusieurs moments musicaux. Tout particulièrement dans ses dernières minutes, où Marilyn interprète la chanson titre. Robe de chanteuse à froufrous spectaculaire, voix de gorge : la performance ne pouvait être que sexy. Mais Marilyn a chargé son interprétation d’une fêlure visible, d’une sensibilité qui crève l’écran, d’une vulnérabilité qui la rend proprement bouleversante. Un moment de cinéma rare et presque magique. De ceux dont seules les stars sont capables.

