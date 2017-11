1997 a-t-elle été l’année de rêve de la science-fiction?

1997, c’est l’année où Titanic submergeait tout dans le merveilleux monde du cinéma. C’est aussi celle où sont sortis Jurassic Park, Boogie Nights ou Good Will Hunting.

C’est également celle où cinq films de science-fiction majeurs prenaient l’affiche. Hasard, coïncidence ou manipulation spatiotemporelle? Ce sont en tout cas cinq visions du futur qui n'ont rien de passées.





Bienvenue à Gattaca, d'Andrew Niccol Photo : Columbia Pictures

Rien de plus mortel que la perfection : Bienvenue à Gattaca, d’Andrew Niccol

En 1997, dans son premier film, le Néo-Zélandais Andrew Niccol (scénariste du Truman Show) imaginait un monde aussi parfait que terrifiant, où certains enfants sont conçus et modifiés pour être le plus génétiquement idéaux possible et confiés à des parents eux aussi sélectionnés pour leur perfection. La nature humaine étant ce qu’elle est, des lois protègent les enfants nés « naturellement », mais ceux-ci sont bien évidemment discriminés. Dans cet univers lénifiant, deux hommes feront dérailler l’atroce système mis en place, mais surtout, Niccol réunit Ethan Hawke, Jude Law et Uma Thurman pour un film aussi intelligent qu’émouvant, consacré par la NASA en 2001 comme étant « le film de science-fiction le plus plausible de l’histoire »!

Volte/Face de John Woo Photo : Paramount Pictures

Le futur noir : Volte/Face, de John Woo

Grand maître du polar de Hong Kong (Le syndicat du crime, The Killer…), John Woo mariait en 1997, avec intelligence, son genre de prédilection à la science-fiction, avec laquelle il va si bien. Ayant au départ Arnold Schwarzenegger comme acteur pressenti, et beaucoup plus futuriste, le film trouvera finalement son équilibre en plantant ses deux pieds bien solidement dans le polar (la CIA recherche un terroriste), mais en gardant la tête bien haute dans les nuages (l’agent fédéral se fera greffer le visage du méchant pour pouvoir infiltrer l’organisation, et vice-versa). Palpitant, porté par une mise en scène aussi théâtrale qu’intense et redéfinissant autant la science-fiction que le film noir, Volte/Face est encore un tour de force des deux acteurs principaux interchangés : John Travolta et Nicolas Cage.

Starship Troopers, de Paul Verhoeven Photo : Touchstone Pictures

Le futur de toutes les subversions : Starship Troopers, de Paul Verhoeven

Au 24e siècle, la terre est contrôlée par une fédération qui impose un ordre moral, social et esthétique rigide. Alors que des insectes géants menacent tout le monde, cinq jeunes volontaires partent en mission. A priori, tout cela sent la série B sans grande ambition, autre que d’amuser un mardi soir pluvieux. Toutefois, derrière la caméra se trouve Paul Verhoeven (Elle), un des esprits les plus redoutablement malins du cinéma mondial, un des cinéastes capables d’insuffler dans ces décors de plastique entourant ces corps de bimbos une féroce satire contre les régimes fascistes et militaires, et les dérives totalitaires des populistes. On grince des dents, le patriotisme en prend pour son grade et le symbolisme est acide, mais certains, à l’époque, ne l’avaient pas compris et avaient accusé Verhoeven de tous les maux. Vingt ans plus tard, même si cela ne fait forcément pas plaisir de s’en rendre compte, on peut l’affirmer : Starship Troopers ne s’était pas trompé et était un des films de science-fiction les plus visionnaires de tous les temps.

Le 5e élément, de Luc Besson Photo : Columbia Pictures

Le futur-pop : Le 5e élément, de Luc Besson

Au 23e siècle, la survie de l’humanité entière est en jeu si l’on ne trouve pas rapidement le… cinquième élément. Aussi simple dans sa prémisse (Luc Besson raconte souvent qu’il a commencé à écrire ce film alors qu’il n’était qu’un jeune adolescent) qu’il repousse les frontières d’un monde travaillé jusque dans ses moindres détails, Le 5e élément s’amuse à citer les canons du genre (Blade Runner, Star Wars…) pour mieux nous prendre dans les filets de son univers pop et amusant. Costumes signés Jean-Paul Gaultier, Bruce Willis toujours aussi à l’aise dans son rôle typique d’homme d’action grincheux, Milla Jovovich courtement vêtue, mais aux talents exceptionnels : la retenue ou la sobriété sont laissées au vestiaire, pour ce spectacle bariolé et divertissant.

Men in Black, de Barry Sonnenfeld Photo : Columbia Pictures

Le futur rigolo : Men in Black, de Barry Sonenfeld

Évidemment, la chanson thème (imparable chanson-velcro) et la présence de Will Smith, dont le charisme sympathique est assez infaillible, ont été pour beaucoup dans le succès massif de Men in Black, adapté de la bande dessinée de Lowell Cunningham (le film connaîtra une suite et des adaptations en série et en jeux vidéo). Toutefois, ce serait d’omettre un peu vite ses autres (réelles) qualités que de ne pas mentionner le décor rétrofuturiste, tout en clin d’œil aux années 60, le contraste vraiment drôle entre Smith et Tommy Lee Jones, son coéquipier taciturne, tous deux chargés de protéger les terriens et de contrôler en tout secret les actions des extraterrestres, l’humour de chaque scène se mariant habilement à l’action, et bien sûr le bidule qui efface la mémoire, qui aura fait rêver des générations de spectateurs.









Bienvenue à Gattaca, au Ciné-club d’ICI Radio-Canada Télé, le dimanche 12 novembre à 0 h 25.

La bande-annonce (source : YouTube)