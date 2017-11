Le trésor d’ICI Tou.tv : Leonard Cohen, I’m Your Man

Le 7 novembre 2016, l’émotion qui étreignait le monde, et tout particulièrement Montréal, où il avait sa maison et ses habitudes, n’avait rien de feint. Leonard Cohen mourrait, et tous nous devenions un peu orphelins de sa voix grave et chaude, de ses mots justes et profonds, de son élégance un peu lointaine. Tous, nous perdions un morceau de nous, que nous croyions là pour toujours. Tous, nous devions accepter le fait que, désormais, la vie serait un peu moins poétique, un peu moins belle.

Rendre hommage n’est pas facile. Mais le documentaire Leonard Cohen, I’m Your Man, offert sur ICI Tou.tv, y arrive. Réalisé en 2014, virevoltant avec enthousiasme entre un noir et blanc aux reliefs et aux contrastes magnifiques et des entrevues et des images d’archives judicieusement choisies, le film de la réalisatrice Lian Lunson a en effet la grâce de ces moments qui aident à apaiser la tristesse.





Leonard Cohen: I'm your man, de Lian Lunson Photo : Lionsgate



Film-concert, puisqu’il chronique cet incroyable spectacle de 2005, à l’opéra de Sidney, où Rufus Wainwright, Jarvis Cocker, Nick Cave, U2 et les sœurs McGarrigle rendaient un vibrant hommage à l’inoubliable chanteur, I’m Your Man dépasse pourtant vite la simple captation pour brosser un portrait de l’homme et de l’artiste dont des bribes d’entrevues, captées par la réalisatrice sans équipe technique, sa simple caméra au poing, ponctuent les interprétations de morceaux iconiques. Dont l’inévitable et sublime Hallelujah, morceau de choix de sa discographie autant que de ce film.

Ses parents, sa relation besogneuse mais passionnée aux mots, la religion, Montréal et New York, ses amours… les mots sont choisis, jamais superficiels, toujours empreints d’une sagesse qui semble venir d’ailleurs, mais jamais pesants ou sentencieux. Le visage vivant et ridé de l’artiste ne ment pas : la douceur au fond de ses yeux, les éclats d’espièglerie qui les traversent sont bien ceux d’un poète, ceux d’un homme capable de voir le monde au-delà de sa brutalité et de sa violence pour mieux, en quelques notes et mots réunis, nous toucher tous droit au cœur. Ce sont ceux d’un homme élégant, modeste et inspiré qui mettait les textes au-dessus de tout, qui ne se sentait bien qu’en costume et qui ne croyait pas à la nostalgie.

Plonger dans ce documentaire, c’est bien sûr se rappeler tout cela. Mais c’est aussi trouver un réconfort dans la pensée et l’art d’un homme qui, grâce à ces moments captés par la caméra, ne disparaîtront jamais tout à fait.





La bande-annonce de Leonard Cohen : I’m Your Man. Découvrez le film sur ICI Tou.tv (source : YouTube)