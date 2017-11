Les huit films sur l’enfance fétiches de Philippe Lesage

Félix a 10 ans. C’est un petit garçon timide. En apparence, tout va bien pour lui. La famille, les amis, les premiers émois… Mais en dedans, Félix a peur. De qui il est, de ce qu’il fait, de ce qui se passe autour de lui, comme cette vague d’enlèvements de petits garçons qui frappe Montréal.

Étonnant premier film que ces Démons. Car Philippe Lesage, alors à sa première fiction, y trouve un point d’équilibre quasi parfait entre l’exploration de l’imaginaire de ce petit garçon et le réel de l’intrigue qu’il déroule. À la fois empathique et cruel, jamais complaisant, intelligemment mis en musique, il construit une atmosphère particulièrement saisissante, aux confins du film d’horreur, où règnent tension, malaise grâce à une succession de plans-séquence inquiétants, à hauteur d’enfants. Montrer le moins pour dire et faire ressentir le plus? Le pari est réussi.

Pour mieux comprendre l’univers des Démons, Philippe Lesage a accepté de nous parler de ses films sur l’enfance favoris.





La maison des bois, de Maurice Pialat







Où est la maison de mon ami?, d’Abbas Kiarostami







Fanny et Alexandre, d’Ingmar Bergman







Mes petites amoureuses, de Jean Eustache







E.T., de Steven Spielberg





Et en rafale : Cria Cuervos, de Carlos Saura, Au revoir les enfants, de Louis Malle et The Tree of Knowledge, de Nils Malmros







Les démons est présenté à ICI Radio-Canada Télé le vendredi 3 novembre, à 23 h 05. La bande-annonce (source : YouTube)