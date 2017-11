Le trésor d’ICI Tou.tv : Swimming Pool

Le mystère de l’éternel féminin… Dieu sait qu’il a préoccupé (et préoccupe encore) le cinéaste François Ozon. Sitcom, Gouttes d’eau sur pierre brûlante, Sous le sable, Huit femmes, Jeune et jolie : ses films se suivent, ne se ressemblent pas, mais restent tous marqués par cet insatiable et visible appétit à mieux comprendre ce qui se trame sous les boucles et les frous-frous. Peut-être encore davantage dans Swimming Pool, son sixième film (et son premier à avoir été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes), qu’il a réalisé en 2003.

L’idée ne pourrait pas être plus simple. Deux femmes et une piscine : voilà tout ce dont Ozon, en pleine maîtrise de ses moyens, a besoin pour décliner ses différentes obsessions, de l’adolescence comme moment de toutes les pulsions, même les plus morbides, à la bourgeoisie comme vernis fragile apposé sur les désirs les moins avouables. Et c’est peut-être la plus grande force de Swimming Pool, nul besoin de provocations, de couleurs vives ou de séquences osées pour qu’éclate toute la tension de ce polar vénéneux, tourné en anglais.

En anglais, oui, car la réalité de son anti-héroïne l’exige. Elle, c’est Sarah Morton, une écrivaine incapable de se déprendre d’une terrible panne d’inspiration, malgré le cadre idyllique de cette sublime maison dans le Lubéron qu’on lui a prêtée pour qu’elle s’y ressource. Une femme complexe, fascinante, hautaine mais dévorée de l’intérieur et dont le quotidien sera vite perturbé par l’arrivée de Julie, la fille de son éditeur, lolita exaltée et troublante.





Swimming Pool, de François Ozon Photo : Les films Séville



Un cadre où règnent le luxe, le calme et la volupté, mais que les relations entre ces deux femmes à mille lieues l’une de l’autre, qui se craignent, s’apprivoisent, se fantasment, vont empoisonner, le rendant infiniment toxique. Jusqu’à ce que l’arrivée d’un troisième personnage vienne encore davantage épaissir l’atmosphère. Et le bleu du ciel devient alors tranchant, la beauté des paysages, étouffante, l’harmonie des couleurs, anxiogène.

Cette inquiétude constante qui émane du film et qui saisit le spectateur au corps, c’est aussi grâce au face-à-face palpitant entre deux actrices d’exception qu’elle se déploie. Charlotte Rampling, bien sûr, à qui ce type de rôle d’intellectuelle froide et sophistiquée va comme un gant, et Ludivine Sagnier, impeccable en jeune femme aussi érotisée qu’affolante. Et c’est véritablement entre ces deux femmes, ces deux types d’actrices que tout va alors se jouer. Car entre la grande, racée, rongée par l’amertume, et la blonde insouciante, solaire et languide, ce ne sont pas que les petites haines et jalousies attendues qui vont éclater, mais un jeu diabolique et prenant de fascination-répulsion où les rôles ne cesseront en outre de s’inverser. Qui veut quoi? Qui vampirise l’autre? Qui est perverse? Une pulsion vaut-elle mieux qu’une autre?

Mouvant, étonnant, troublant, Swimming Pool ne se contente pas de révéler les différents archétypes de la féminité. Il en joue pour mieux, en réalité, se perdre avec délice dans les 1001 mystères de cet éternel féminin, extraordinaire sujet de polar.







