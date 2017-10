Cinémania : le meilleur du cinéma français, à l’honneur

C’est au cinéma français que se consacre maintenant depuis plusieurs années le festival Cinémania. Si cette année les projecteurs seront braqués sur les réalisateurs (oscarisés!) Claude Lelouch et Michel Hazanavicius (dont le festival présentera le plus récent film, Le redoutable, mais également le culte et inclassable La classe américaine, parodie hilarante conçue à partir d’extraits de films produits par le studio Warner), nous avons eu envie de sortir des sentiers battus. Voici donc quatre suggestions de films à découvrir lors de ce festival, incarnant chacun la variété, l’audace et la singularité du cinéma français.





C’est ce qu’on appelle une surprise, une vraie. Un premier film passionnant, sorti de nulle part et qui, sur une idée relativement banale (un jeune fermier s’occupe de ses vaches laitières, l’une d’elles tombe malade tandis qu’une épidémie de fièvre hémorragique commence à décimer les troupeaux en Europe), parvient à surprendre constamment en nous tenant en haleine comme les plus grands suspenses savent le faire. Tourné dans la vraie ferme familiale du réalisateur Hubert Charuel, Petit paysan est mis en scène avec une intelligence rare, alors que de sublimes plans calmes et presque sereins de la campagne, photographiés avec chaleur, contrastent avec la paranoïa et la folie grandissante qui contaminent l’atmosphère marquée par une tension constante. Le film, qui a été présenté à la dernière Semaine de la critique à Cannes, capitalise tient aussi énormément, et avec raison, sur le charisme singulier de son acteur principal : Swann Arlaud, dont le visage lunaire et les yeux en amande suscitent autant l’inquiétude que l’attachement. Une découverte fantastique.





La Corse… On l’appelle l’île de beauté. Pourtant, depuis des années, y règne une tension terrible, entretenue notamment par les aspirations d’une frange violente des mouvements indépendantistes, particulièrement présente vers la fin des années 90. C’est au cœur de cette nébuleuse, où code d’honneur, omerta et vendettas règnent, que nous plonge Une vie violente, qui suit le parcours vers le radicalisme et la clandestinité d’un jeune homme bourgeois et cultivé, originaire de Bastia (le film s’est inspiré de plusieurs destins réels — et tragiques — de militants nationalistes). Âpre, ample et tenu par des acteurs saisissants de naturel, le film, présenté à la Semaine de la critique à Cannes cette année, emprunte tant à la brutalité et à la dimension tentaculaire et romanesque des films de Coppola qu’au naturalisme sec et sans spectacle de ceux de Ken Loach. Entre théorie anticolonisation et attentats, idéologie politique et assassinats, aussi réaliste que romanesque et tragique, de Peretti (Les apaches) y explore l’atmosphère étouffante, malgré le soleil, de ce monde d’hommes, souvent jeunes, avec cette assurance et ce calme grave des cinéastes qui savent se mettre véritablement au service de leur sujet. Une claque.





Ce qui est précieux est rare, dit-on. À voir la rareté de Fanny Ardant dans de premiers rôles au cinéma ces dernières années, on ne peut que penser que c’est vrai, car Lola Pater, de Nadir Moknèche, c’est elle. Entièrement elle. Il s’agit d’un rôle complexe, contradictoire, attachant et insupportable en même temps, de femme fière, fantasque et boudeuse. Cette femme, il y a 25 ans, était un homme. C’est elle, Lola, que son fils va retrouver à Paris, après la mort de la mère, sans savoir qu’elle a changé de sexe. D’une présence troublante, d’une sensualité renversante et d’une vulnérabilité qui affleure sans cesse sous la carapace, la comédienne impose sa voix, son corps et ses émotions à fleur de peau sans demander son reste, magnifiée par quelques ralentis qui l’anoblissent encore un peu plus. Bien sûr, autour d’elle, tout paraît un peu plus fade, mais sa force est aussi de réussir à irradier de cette prestance et de ce panache, qui contaminent chacun des plans de ce joli petit film, simple et chaleureux, plein de délicatesse, d’humour et de tristesse.





Les femmes, l’amour, le désir, la jeunesse, la fidélité, la mort… Oui, Philippe Garrel (La jalousie, L’ombre des femmes) n’aime rien tant qu’ausculter les mêmes thèmes. Toutefois, chaque film semble raffiner encore davantage son approche, la simplifier au point d’atteindre une épure naturaliste assez renversante. Toujours filmé dans un noir et blanc aux veloutés magnifiques, ciselé encore par des ombres et lumières précises, utilisant toujours la narration par petites touches rythmiques, L’amant d’un jour ausculte la relation d’un prof et de son élève, alors que la fille de celui-ci, en peine d’amour, revient vivre chez lui et que tous jasent, jasent et jasent (comme dans un film français) de ces relations amoureuses qui les font tant souffrir, mais dont ils ne sauraient se passer. Sophistication, artificialité et mise en scène délicieusement surannée, multipliant les clins d’œil à la Nouvelle Vague ou au néo-réalisme : le film aurait pu tomber dans le piège de la redite et de la plasticité, mais Garrel, comme hors du temps et des modes, a ce talent de savoir porter une attention infinie aux détails les plus triviaux, autant qu’aux plus graves, et de savoir, presque par magie, faire naître une émotion, une douceur triste qui enveloppe comme une couverture de laine.







