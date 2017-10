Plein écran, émission 6 : l’adaptation dans tous ses états

Jean-Luc Godard, jamais avare de bons mots, se demandait : « À quoi sert le cinéma, s’il vient après la littérature? »

Alors qu’en 2016-2017 le cinéma québécois a multiplié les adaptations de romans d’ici (King Dave adapté de la pièce d’Alexandre Goyette, C’est le cœur qui meurt en dernier, adapté du roman de Robert Lalonde, Ça sent la coupe, de Matthieu Simard, Nelly, inspiré par l’œuvre de la romancière Nelly Arcand, Et au pire, on se mariera, adapté du roman de Sophie Bienvenu, La petite fille qui aimait trop les allumettes, de Gaétan Soucy…) et que la tendance semble se confirmer pour 2018, Plein écran a voulu en savoir plus sur cette « nouvelle vague ». Existe-t-elle réellement en littérature et est-elle une manne pour le cinéma? Comment adapte-t-on au juste? Quelle est la part de liberté?

Autant de questions que l’on a voulu se poser en compagnie d’un cinéaste qui s’y connaît en la matière : Francis Leclerc, dont les deux derniers films (Un été sans point ni coup sûr, Pieds nus dans l’aube) sont des adaptations, et qui planche en ce moment sur l’adaptation d’un des plus grands succès d’édition de l’année : Le plongeur, de Stéphane Larue (prix des Libraires du Québec), dont il a, entre autres, aimé la jeunesse du personnage principal et l’ambiance fébrile et scorsesienne.

Comment l’adaptera-t-il? Pourquoi cette volonté de plonger dans des récits québécois? Quel est le livre que Francis Leclerc rêverait d’adapter? Pour tout savoir, rendez-vous sur Première PLUS, où vous pourrez écouter la sixième émission de Plein écran!

Et pour finir, comme le veut la tradition du balado, voici des recommandations des meilleures adaptations réalisées.

La recommandation de Francis Leclerc : 2001 : l’odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick (d’après deux œuvres d’Arthur C. Clarke)

La bande-annonce (source : YouTube)



La recommandation d’Helen Faradji : Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rappeneau (adapté de la pièce d’Edmond Rostand)

Extrait : la tirade du nez (source : YouTube)