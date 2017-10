Le trésor d’ICI Tou.tv : Sils Maria

Olivier Assayas et Juliette Binoche. Le genre de couple de cinéma, formé au début des années 80 (dans Rendez-Vous d’André Téchiné, qu’Assayas scénarisait et qui marquait une des premières apparitions de Binoche au grand écran), puis réactivé en 2007 dans L’heure d’été, qui fait rêver. Une collaboration au sommet, discrète, mais qui semble aller de soi, tant les mots et les images de l’un semblaient correspondre à la perfection à l’énergie et au naturel de l’autre.

Mais dans Sils Maria, présenté en compétition au Festival de Cannes en 2011, Assayas a aussi eu l’idée de génie d’adjoindre à la star une autre idole, qu’on croyait du moment, mais qu’il a instituée en véritable actrice (depuis, il l’a fait tourner à nouveau dans Personal Shopper, ôtant à quiconque tout doute sur ses réelles capacités d’interprète) : Kristen Stewart.

Toujours adepte des jeux de miroirs et d’illusions (Irma Vep, Demonlover, Clean…), Assayas a alors écrit sur mesure des rôles aux deux femmes. À Binoche, celui de Maria Enders, star internationale qui s’apprête à reprendre, au théâtre, une pièce qui l’a rendue célèbre à ses débuts, mais dans le rôle de la femme d’expérience, et non plus dans celui de la débutante. Et à Stewart échoit celui de la jeune assistante d’Enders, qui doit gérer la vie de sa patronne, en plus de la sienne propre.





Sils Maria, d'Olivier Assayas Photo : Métropole Films Distribution



Si le genre « film sur les actrices » a connu quelques illustres représentants (All About Eve, de Mankiewicz, Women, de George Cukor, Le bal des actrices, de Maïwenn…), Sils Maria, sur une idée de Binoche elle-même, y trouve sa place tout naturellement. Film dans le film, répétitions, actrices jouant leur rôle en y injectant des éléments de leur véritable persona (Binoche, en star européenne et sophistiquée, Stewart et son rapport aux superproductions hollywoodiennes, évoqué dans le film) : la forme répond sans cesse au fond qui, avec humour et intelligence, se penche sur la jalousie, les ego, les regrets, la culpabilité, le vieillissement ou le désir de ces étranges personnes que peuvent être les actrices.

Mais ce qui différencie peut-être ce film des autres, outre sa séquence quasi ethnographique où il profite de la poésie visuelle créée par un rare phénomène météorologique (les nuages qui se déversent comme un torrent dans le col de la Maloja en Engadine, dans les Alpes suisses), c’est aussi l’extraordinaire présence de ses deux actrices principales. Faisant même oublier Chloé Grace Moretz (qui, pourtant, fait rarement pâle figure), Binoche et Stewart semblent nées pour jouer ensemble. Elles dont personne n’aurait pu parier qu’elles ne jureraient pas l’une avec l’autre. Elles qui, contre toute attente, réussissent à se nourrir respectivement, la première de l’énergie rock et mystérieuse de la seconde, et celle-ci de la justesse et de la spontanéité renversante de la première. La preuve? Lorsque Stewart disparaît du récit dans le dernier tiers, c’est un peu de la magie tout entière de Sils Maria qui s’en va. Comme s’il y avait dans l’alliance Assayas-Binoche-Stewart une union sacrée qui a besoin de ses trois piliers pour exprimer toute sa puissance et toute sa sensibilité.





La bande-annonce de Sils Maria. Découvrez le film sur ICI Tou.tv Extra (source : YouTube)