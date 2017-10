La Belle et la Bête en trois déclinaisons

Certains situent l’apparition de ce conte au 2e siècle. D’autres suggèrent plutôt que ses premières traces écrites sont apparues au cours du 16e siècle. Tous s’entendent toutefois pour reconnaître que c’est Jeanne-Marie Leprince de Beaumont qui l’a rendu célèbre en 1757. Conte type évoquant la rencontre entre un prince transformé en bête pour le punir de son égoïsme et de sa méchanceté et une jeune villageoise passionnée de littérature qui brisera la malédiction en montrant à la bête que la vraie beauté est celle du cœur, La Belle et la Bête a inspiré de multiples versions, en particulier au cinéma. Parmi celles-ci, nous en avons retenu trois.





La Belle et la Bête, de Gary Trousdale et Kirk Wise (1991)

Après des années noires et une sorte de léthargie ayant plombé le dynamisme des studios Disney à la suite de la mort de leur fondateur en 1966, le studio connaît un véritable deuxième âge d’or au cours des années 90. Vient d’abord La petite sirène, qui les fait renouer avec le succès en salle, puis La Belle et la Bête, le 39e long-métrage d’animation du studio, qui concrétise l’élan. Le film gagnera d’ailleurs les Oscar de la meilleure musique et de la meilleure chanson originale, récoltera une première nomination pour un film d’animation dans la catégorie du meilleur film et sera même adapté pour en faire une comédie musicale sur Broadway (une version en prise de vues réelles, toujours sous la bannière Disney, a aussi pris l’affiche le 17 mars dernier avec Emma Watson et Dan Stevens dans les rôles-titres.)





La Belle et la Bête, de Christophe Gans (2014, offert sur l’Extra d’ICI Tou.tv)

Beaucoup plus sombre, violente et adulte, cette version avec acteurs et adaptée de la première version du conte, signée Gabrielle-Suzanne de Villeneuve en 1740, transforme Belle en jeune femme prête au plus grand sacrifice pour sauver son père, ruiné et prisonnier de la Bête et qui, peu à peu, par d’étranges rêves venant hanter son sommeil, découvrira le passé tragique de son geôlier. Tantôt mélancolique, tantôt spectaculaire, cette version signée Christophe Gans (Le pacte des loups) ne prend aucune précaution et fait dans le romanesque tape-à-l’œil, débordant d’effets spéciaux. Dans cet univers gothique français aux décors ultrastylisés (récompensés par un César), où tous les débordements sont autorisés, Vincent Cassel est comme un poisson dans l’eau face à une Léa Seydoux qui apporte une touche d’insolence bienvenue à Belle.





La Belle et la Bête, de Jean Cocteau (1946)

Lorsque Christophe Gans présentait son film, il l’avouait sans détour : c’est à la version de Jean Cocteau qu’il voulait rendre hommage. Comment ne pas le comprendre? Poétique jusque dans les moindres détails, présenté alors que l’Europe sortait à peine de la Seconde Guerre mondiale, percée d’éclats surréalistes et symboliques fascinants, et influencée par les gravures de Gustave Doré, la variante scénarisée et réalisée par Cocteau fait de l’onirisme son argument le plus convaincant. Après tout, ce qu’exige le film de nous est ce qui est à l’origine de toute fiction : notre abandon à croire, même au plus magique. Face à Josette Day, c’est Jean Marais, impérial et aussi romantique que terrifiant, qui interprète la Bête (mais aussi le Prince et Avenant, dans des costumes signés Pierre Cardin), lui qui avait convaincu Cocteau d’abandonner son envie de transformer le conte en pièce de théâtre pour en faire un film. Pour l’histoire, on retiendra aussi que l’assistant à la réalisation était René Clément, futur réalisateur de Jeux interdits, de Plein soleil ou de Paris brûle-t-il?.





