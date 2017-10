5 films pour un sujet tabou : la prostitution masculine

Si la figure de la prostituée hante le cinéma depuis ses débuts et n’a pas fini de peupler les écrans (des premiers westerns à Blade Runner 2049), celle du prostitué est beaucoup plus rare. Tabou? Gênant? Moins accepté socialement? Moins séduisant? Probablement… Mais ces cinq films ont tout de même réussi à dépasser les préjugés.





Cliente, de Josiane Balasko (2007)

En 2007, Josiane Balasko réussissait enfin à adapter son propre roman, évoquant le destin d’une femme à la carrière épanouie qui assume ses désirs en ayant recours à une agence de prostitués de luxe. Elle a eu du mal, car le sexisme ayant ses raisons que la raison ne connaît pas, tous les producteurs qu’elle avait approchés avaient refusé son projet, le jugeant « trop choquant ». Heureusement, elle s’est accrochée à sa vision et a convaincu la parfaite et charismatique Nathalie Baye d’incarner cette femme dans la cinquantaine mise en scène dans son œuvre. S’intéressant autant à la dimension humaine de ce métier (le prostitué, joué par Éric Caravaca, est en couple et aux abois financièrement parlant) qu’aux préjugés pouvant exister à l’égard des femmes qui empruntent aux hommes des comportements plus brutaux ou qui sont tout simplement seules, Cliente a en outre l’intelligence de choisir la voie de la comédie douce-amère pour mieux faire le point sur ce sujet qu’il aborde avec franchise et tonus (comme l’avait fait le précédent film de Balasko, Gazon maudit, qui dynamitait le tabou de l’homosexualité féminine).





Mysterious Skin, de Gregg Araki (2004)

Héros d’un certain cinéma indépendant générationnel américain versé dans la provocation un rien prétentieuse (The Doom Generation, Nowhere), Gregg Araki épatait en 2004 en adaptant un roman de Scott Heim. Il y racontait la rencontre aussi émouvante que sincère, au Texas, dans les années 80, entre un adolescent traumatisé et bien plus à l’aise avec ses ordinateurs et les ovnis (Brady Corbet) qu’avec la réalité et un jeune prostitué rebelle (Joseph Gordon-Levitt, épatant). Sans complaisance ni angélisme, pudique et frôlant le sublime (notamment grâce à la musique d’Harold Budd et Robin Guthrie), le film plein d’une grâce sauvage et mélancolique touche droit au cœur en évoquant cet ancien traumatisme qui unit les deux jeunes hommes pour toujours.





Hommes à louer, de Rodrigue Jean (2009)

Film événement, Hommes à louer l’est à plus d’un titre. D’abord parce que ce documentaire unique de Rodrigue Jean (Yellowknife, Lost Song), réalisé avec le concours de l’organisme communautaire Action Séro Zéro, dresse le portrait de 11 hommes à la dérive et impressionne autant qu’il déstabilise. Puissant et d’une vérité troublante, il refuse tout voyeurisme pour plutôt renvoyer le spectateur et la société à leur propre responsabilité collective. Surtout, il évite tout pensum sociologique pour mieux donner la parole à ceux qu’on préfère habituellement ignorer et pour mieux devenir une expérience cinématographique aussi radicale que bouleversante.





Macadam Cowboy, de John Schlesinger (1969)

New York, ville de tous les dangers? On ne compte plus les films qui l’ont en tout cas affirmé. Au rang de ceux-là, Macadam Cowboy, évocation pas banale de la rencontre entre un Texan blond comme les blés et un Italien malingre et mal en point, tous deux persuadés qu’ils pourront un jour connaître des jours plus ensoleillés en vidant le portefeuille de femmes riches et prêtes à les entretenir. Si le film a révélé Jon Voight et confirmé le talent de Dustin Hoffman (tous deux ont été nommés pour l’Oscar du meilleur acteur pour ces rôles) et s’il a remporté le trio gagnant (Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario), il est aussi resté dans les annales pour son classement X, puisqu’il était strictement interdit aux moins de 17 ans. Faut-il y voir une preuve du tabou encore fort qui accompagne la prostitution masculine? Probablement, car on n’y retrouve pas une scène en dessous de la ceinture!





Huster White, de Bruce LaBruce et Rick Castro (1996)

Il n’y a point de bizarrerie par contre du côté du film-choc du Canadien Bruce LaBruce (coréalisé par le photographe américain Rick Castro), fort logiquement assorti d’une interdiction aux moins de 16 ans. Ne s’interdisant aucune scène difficile, relatant avec des détails à ne pas mettre devant tous les yeux le parcours mortel d’un jeune homme débarquant dans le milieu des prostitués du boulevard Santa Monica, à Los Angeles, Hustler White réussit pourtant à ne pas verser dans le sordide complaisant en se transformant en satire à l’humour noir assez ravageur, dans l’ombre d’un modèle irréprochable : Le boulevard du crépuscule (Sunset Boulevard), de Billy Wilder.







