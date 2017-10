Le vrai, le faux, la poésie… Le petit miracle de Quand la mer monte

Comédienne et membre remarquée et remarquable de la troupe comique française Les Deschiens, Yolande Moreau n’a pas qu’une présence singulière et un humour tout aussi original. Elle est également une cinéaste à la sensibilité renversante. Une qualité rare et attachante dont elle a fait preuve dès son premier film, coréalisé avec Gilles Porte, Quand la mer monte, qui lui a valu de remporter le César du meilleur premier film et de la meilleure actrice.



Mais derrière l’histoire d’amour profondément touchante, et éphémère, entre une comédienne en tournée et un homme qui porte des marionnettes géantes lors de défilés et de fêtes dans le nord de la France, Quand la mer monte cache aussi quelques secrets. En voici trois.





Quand la mer monte, de Yolande Moreau Photo : Fun Film



Un spectacle qui devient un film… qui évoque le spectacle

Tout commence en 1982. La comédienne Yolande Moreau écrit un spectacle solo, Sale affaire, du sexe et du crime, dans lequel elle joue une femme criminelle faisant ses confidences au public. Des années plus tard, c’est ce même spectacle qu’elle met en scène dans sa première réalisation, Quand la mer monte, dans lequel elle joue une comédienne en train de faire une tournée de son spectacle, Sale affaire, dans le nord de la France, et qui, alors qu’elle tombe amoureuse d’un habitant du coin, voit des événements étrangement liés à son spectacle survenir dans sa vie. Mise en abyme, quand tu nous tiens…



Une création sous les auspices de Jacques Brel

Si le titre (et quelques scènes) du film évoque une chanson de Raoul de Godewarsvelde en 1968, Yolande Moreau l’a souvent confié : c’est en écoutant la chanson La quête, de Jacques Brel, qu’elle a écrit Quand la mer monte. Car le chanteur belge y prononce les mots « rêver un impossible rêve », qui, en effet, correspondent bien à l’ambiance particulière de ce film, aussi tendre qu’il est utopiste, aussi réaliste qu’il est fantaisiste et sentimental, aussi amer qu’il est euphorique.





Quand la mer monte, de Yolande Moreau Photo : Fun Films



Les deux pieds bien ancrés dans le réel

Plusieurs scènes du film se passent dans des théâtres. Ce sont ses véritables représentations devant ses vrais spectateurs que Yolande Moreau a filmées pour les inclure dans son film. Et aux côtés de plusieurs comédiens professionnels (Moreau elle-même, l’incroyable comédien flamand Wim Willaert, alors à son premier long-métrage, mais aussi Philippe Duquesne, Bouli Lanners, Jackie Berroyer, Séverine Caneele ou Olivier Gourmet), des musiciens de fanfares locales, des habitants ou des comiques du coin viennent se prêter au jeu de celle qui avoue souvent ne pas faire de la direction d’acteurs mais de la « mise en atmosphère ». Une atmosphère humaine et chaleureuse, où il fait bon vivre, et dans laquelle les histoires d’amour peuvent être des contes de fées au charme naturaliste irrésistible.





Quand la mer monte, à voir sur ICI Radio-Canada Télé, dimanche 22 octobre, à 2 h.

