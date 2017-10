Le vendeur en quelques pages

Après un court métrage remarquable (Dust Bowl Ha! Ha!, en 2007), Sébastien Pilote, cinéaste saguenéen confirmait tout son talent en 2011 en réalisant un premier long métrage, Le vendeur, aussi sensible que délicat, et aussi profond que subtil.

Le vendeur brosse le portrait de Marcel Lévesque (Gilbert Sicotte, dans son meilleur rôle au cinéma), veuf de 67 ans et lauréat à de nombreuses reprises du trophée du meilleur vendeur de voitures qui, comme il l’avoue en souriant, « conte des menteries, mais avec de belles fleurs autour ». Avec beaucoup d’habileté, le film mêle à ce portrait intime d’un homme en pleine tempête existentielle un regard beaucoup plus collectif et global, car comme les autres habitants de cette petite ville industrielle, Marcel Lévesque a été touché par la fermeture de l’usine de pâtes et papiers locale, il y a 240 jours.





Le vendeur, de Sébastien Pilote Photo : Pierre Dury



Une touche de chaleur humaine, une autre de mélancolie, une autre encore de réalisme social… et c’est toute l’identité québécoise, complexe et attachante, qui se voit peu à peu dévoilée par touches fines et dans lesquelles la solidarité, la générosité et la fraternité deviennent de superbes réponses aux angoisses que provoque la fin d’un monde.

Pour nous, Sébastien Pilote a choisi et commenté un extrait de son scénario, celui qui, des années plus tard, reste encore le plus cher à son cœur.







« J’ai choisi les scènes 59 et 60, dans lesquelles nous découvrons François Paradis, le chômeur, qui est de retour dans le bureau de Marcel Lévesque, le vendeur. Il est là pour signer son contrat d’achat. Il a amené ses enfants.

J’aime bien ces scènes, tout simplement parce qu’elles m’offraient la possibilité de faire une mise en scène qui me paraissait intéressante, c’est-à-dire de faire des choix intéressants.

Je suis assez content lorsque j’ai l’impression d’être arrivé à écrire ce genre de scènes, qui semblent dire des choses qui peuvent paraître assez banales, mais qui expriment beaucoup de choses plus complexes, qui "parlent". Je suis encore plus heureux lorsqu’elles me permettent d’en dire davantage grâce à la mise en scène, grâce "au cinéma" ».

