Histoire de jouets 3 : plus qu’un film de petits bonhommes

Certains y ont ajouté des Ewoks, d’autres ont engagé leur fille , Sofia Coppola et ruiné l’avenir des Corleone, d’autres encore ont versé dans l’épique le plus fou avec la quête d’un simple anneau. Les créateurs d’Histoire de jouets, eux, (avec Lee Unkrich comme réalisateur) ont fini leur trilogie (jusqu’à la sortie d’un quatrième volet prévue en 2019) en optant pour une profondeur existentielle qui touche droit au coeur. Autant les petits que les grands.

Comment? Simplement en suivant la logique naturelle des choses. Ainsi, dans le premier volet, on se demandait ce que faisaient les jouets une fois qu’on avait le dos tourné. Dans le second, on a su ce qui arrivait aux jouets abandonnés. Et dans le troisième, fort naturellement, on voit ce qui se passe lorsque l’enfant a grandi, qu’il part à l’université et qu’il n’a plus besoin de ses jouets.





Histoire de jouets 3, de Lee Unkrich Photo : Walt Disney Pictures



Une combinaison parfaite…

Mélancolie, touche de désespoir, acceptation de la mort et de l’idée d’éphémère : les jouets de ce troisième volet des aventures d’Histoire de jouets vivent de grandes émotions. Incommensurables, même. Mais l’humour, la poésie, le rythme n’en souffrent pas une seconde, au contraire. Comme dans la vie, le plus profond et le plus léger avancent main dans la main. Comme dans la vie, la roue tourne, et l’accepter est encore la meilleure façon d’avancer. Woody, c’est nous!





Histoire de jouets 3, de Lee Unkrich Photo : Walt Disney Pictures



… et gagnante!

Lorsque Pixar et Disney sortent Histoire de jouets 3 en 2010, le consensus se fait vite. Les critiques sont ravis par la profondeur, l’entrain et l’intelligence du tout (le magazine Cahiers du cinéma l’inclura même dans ses 10 meilleurs films de l’année), et le public est au rendez-vous. Il devient le premier film d’animation à engranger plus d’un milliard de dollars de recettes ainsi que le film d’animation le plus rentable de l’histoire. Il remporte évidemment l’Oscar du meilleur film d’animation cette année-là, mais est aussi en nomination pour l’Oscar du meilleur film.





Histoire de jouets 3, de Lee Unkrich Photo : Walt Disney Pictures

L’émotion dans tous les détails

Bien sûr, le récit lui-même nous touche, avec cette allégorie profondément émouvante de la vie qui passe et qui se transforme, vue par une histoire a priori banale de simples jouets On se laisse aussi atteindre par la relation entre lesdits jouets, une relation forte, solidaire, généreuse. Mais il y a aussi, dans les détails, comme toujours chez Pixar, de quoi se réchauffer le cœur. On pense par exemple à l'apparition d’un jouet Totoro pour rendre hommage au maître de l’animation japonaise Hayao Miyazaki. Ou à la carte géographique dans la chambre d’Andy sur laquelle les punaises indiquent la ville de naissance de chacun des membres de l’équipe créative.





Histoire de jouets 3, à l’émission Le monde merveilleux de Disney, sur ICI Radio-Canada Télé, le dimanche 15 octobre à 15 h

La bande-annonce du film (source : YouTube)