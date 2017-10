Cléopâtre : le tournage infernal d’un film monumental

En plus de quatre heures, divisées en deux parties sentimentalo-historiques, le film Cléopâtre évoque le destin épique de la plus célèbre reine d’Égypte et de ses amours tumultueuses avec deux empereurs romains, Jules César et Marc-Antoine. Un film mythique, réalisé en 1963 par Jospeh L. Mankiewicz, empruntant à la fresque et au péplum, et qui, encore aujourd’hui, incarne tout ce qu’ont pu être la grandeur, la démesure, le souffle épique du grand Hollywood.

Mais derrière le résultat lui-même, c’est aussi toute une histoire rocambolesque et éprouvante qu’a connue ce film.





Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz Photo : 20th Century Fox



Plus long, plus cher, plus mouvementé que prévu

Durant les années 50, Fox, un des grands studios hollywoodiens, a pour idée de renflouer un peu le prestige de l’industrie cinématographique, menacée par la télévision, en se lançant dans une nouvelle version de Cléopâtre (déjà adapté plusieurs fois depuis une première version muette, en 1917). Rouben Mamoulian est engagé pour réaliser la superproduction et, devenant la première femme à obtenir un salaire de 1 million de dollars, la star du moment, Elizabeth Taylor, accepte le rôle de la reine. Mais le tournage vire vite au désastre en raison d’une folie des grandeurs généralisée qui nuit à tout le monde (des milliers de figurants, un tournage sur trois pays, dont l’Angleterre et l’Italie, des décors et une direction artistique pharaonesques…). Deux ans et demi plus tard, le réalisateur, à bout de nerfs, est remplacé par Joseph L. Mankiewicz, qui finit, lui, le tournage en fauteuil roulant. Alors qu’il ne devait coûter que 2 millions de dollars, le film en coûte 44! La Fox doit vendre plusieurs de ses terrains et est au bord de la faillite.



Diva un jour, diva toujours

À la fin des années 50, alors qu’elle vient de tourner La chatte sur un toit brûlant et Soudain, l’été dernier, Elizabeth Taylor est la reine du petit monde hollywoodien. Personne ne résiste à ses yeux violets et à son jeu teinté de sensualité et d’une arrogance impériale qui rend tout le monde fou (en particulier les patrons de studio). Elle exige 1 million de dollars pour jouer Cléopâtre? Elle l’a. Elle veut une garde-robe digne de ce nom? Pas moins de 65 robes seront créées pour le rôle, dont une en or. Elle est mariée et son partenaire Richard Burton aussi? Peu importe, les deux deviendront vite l’un des couples les plus tumultueux d’Hollywood, et leur liaison adultère sur le plateau irritera autant les studios que le Vatican (qui se plaindra officiellement!). Évidemment, personne ne peut le lui reprocher, mais c’est aussi durant ce tournage qu’elle sera opérée pour une pneumonie, après avoir en plus souffert d’une méningite. Quand les dieux s’en mêlent…





Elisabeth Taylor dans « Cléopâtre » Photo : Twentieth Century Fox



Un résultat qui définit presque l’adjectif « hollywoodien »

Char royal reconstitué à sa pleine grandeur, décors gigantesques, palais somptueusement décorés, soieries et objets magnifiques, musique orchestrale grandiloquente, acteurs travaillant leur diction à la perfection, ampleur des émotions, tactiques militaires et politiques détaillées : le mot épique semble presque avoir été inventé pour définir Cléopâtre. Mais qu’en serait-il si nous avions eu accès à la version voulue par le réalisateur, celle qui aurait comporté deux parties de trois heures chacune, plutôt que celle-ci, voulue par les studios et ne durant que quatre heures? Probablement un film dont même James Cameron aurait dit : « N’en jetez plus, la coupe est pleine. »





