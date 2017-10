Le trésor d’ICI Tou.tv : Jeanne et le garçon formidable

L’histoire du cinéma est jalonnée de ces films improbables qui, sur le papier, avaient tout d’idées parfaitement irréalisables, mais qui se sont révélés, au final et contre toutes attentes, de vrais petits joyaux. Jeanne et le garçon formidable en fait partie. Imaginez la tête qu’ont dû faire les producteurs lorsque les deux jeunes réalisateurs Olivier Ducastel et Jacques Martineau ont débarqué dans leurs bureaux en disant : « Nous allons faire une comédie musicale sur une histoire d’amour entre une jeune femme et un séropositif. »

Car c’est bien ce qu’est Jeanne et le garçon formidable, réalisé en 1998 par les deux complices. Un mariage inimaginable et pourtant d’une richesse pleine et entière entre le plus léger et le plus tragique. Oui, les gens s’aiment, chantent et dansent. Oui, les gens sont malades, et la mort rôde à chaque coin de rue. Oui, Jeanne (délicieuse, libre et sensuelle Virginie Ledoyen) sait son amour condamné, mais ne s’empêchera jamais d’y croire. Oui, le militantisme, le drame des sans-papiers illégaux, le sida, les inégalités méritent eux aussi une chanson…

Il en fallait, de l’audace, pour qu’au détour d’un plan résonne ainsi une Java du séropo. Pour que la musique passe d’un style à l’autre (a capella, jazz, pop, musique du monde…, toutes composées avec soin et vivacité par Philippe Miller), sans cohérence apparente. Pour que la romance ne soit ni rose ni noire, mais constamment dans des tons de gris bouleversants. Pour que le drame du sida soit abordé autrement, sans misérabilisme ou sensiblerie, mais au contraire avec une soif de vivre et une énergie contagieuses (à une semaine de la sortie en salle, le 13 octobre, du chouchou du dernier Festival de Cannes, 120 battements par minute, qui relate l’histoire de l’association militante contre le sida Act Up, Jeanne et le garçon formidable se fait, en outre, un parfait complément de programme).





Jeanne et le garçon formidable / Les parapluies de Cherbourg Photo : Les films du requin / Ciné-Tamaris



À bien y penser, un seul avait, avant Ducastel et Martineau, réussi ce pari improbable : Jacques Demy. Dans ses films « en chanté », le merveilleux cinéaste osait déjà tout. La lumière et la noirceur tendrement enlacées pour incarner ce qu’est réellement l’amour : il l’a fait. La guerre d’Algérie en mélopées s’obstinant à être pimpantes? Oui, dans Les parapluies de Cherbourg. L’inceste? Oui, dans Peau d’âne ou Parking. La monoparentalité? Oui, dans Les demoiselles de Rochefort ou Une chambre en ville. Le plus dur n’était pas édulcoré, mais au contraire rendu encore plus sensible par un traitement empreint de légèreté et de délicatesse.

C’est cette même méthode, paradoxale mais d’une efficacité redoutable, que prône Jeanne et le garçon formidable – ledit garçon étant d’ailleurs interprété par Jacques Demy fils, puisqu’il n’y a, au fond, pas de hasard. Comme s’il s’agissait d’incarner en images cette superbe phrase de Beaumarchais : « Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer. » Comme s’il y avait dans la jovialité des chansons, l’entêtement des personnages à poursuivre le bonheur, la gaieté jamais forcée des dialogues, une véritable politesse du désespoir. Comme si, au fond, être heureux n’était, au cinéma comme dans la vie, qu’une question d’équilibre.





Jeanne et le garçon formidable est offert sur ICI Tou.tv Extra

La bande-annonce du film (source : YouTube)