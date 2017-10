Céline Sciamma est-elle l’un des secrets les mieux gardés du cinéma français?

Passé relativement inaperçu, surtout à l’étranger, le premier film réalisé par Céline Sciamma en 2006, La naissance des pieuvres, était une merveille qui observait avec franchise et un ton remarquablement juste l’éveil à la sexualité de trois adolescentes, membres d’un club de natation synchronisée. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à le penser. Lors de la cérémonie des César, Jeanne Moreau, à qui l’on remettait un César d’honneur, a préféré donner sa statuette à toute l’équipe du film, qui l’avait grandement impressionnée.

Son deuxième film, Tomboy, réalisé en 2010, n’a heureusement pas connu qu’un succès confidentiel, même si sa sortie en salle au Québec a été limitée et que le nom de Céline Sciamma n’a peut-être pas encore le retentissement qu’il mériterait (également scénariste, elle a gagné cette année le César de la meilleure adaptation pour le bouleversant Ma vie de courgette).

Parce que Céline Sciamma a un don : celui de la simplicité

Évoquer la sexualité au cinéma est toujours délicat. A fortiori quand il s’agit de celle d’une petite fille mal dans son corps et qui, après un malentendu qu’elle ne contredira pas, se fera passer pour un petit garçon le temps d’un été où tout va changer. Si Alain Berliner, dans le très joli Ma vie en rose, choisissait la voie de la fantaisie et de l’imagination, Céline Sciamma opte, elle, pour la simplicité la plus totale pour traiter de ce moment charnière et ambigu de l’enfance où commence à se définir l’identité sexuelle. À question complexe et profonde, réponse limpide, semble dire ce grand petit film qui se tient constamment à hauteur d’enfants, à leurs côtés, sans jamais les transformer en bêtes curieuses.



Parce qu’elle refuse les artifices

Aucun tape-à-l’œil, aucune esbroufe, aucune dramatisation inutile ou théorisation rigide. Tomboy, avec son récit condensé en une cinquantaine de scènes serrées (tournées en 20 jours avec un appareil photo!), n’a pas besoin de grand-chose pour frapper fort. Un appartement anonyme, une forêt avoisinante, de la profondeur de champ, une luminosité étonnante et un seul morceau de musique, extrêmement bien utilisé lors d’une scène de danse : le film déploie autour de ces quelques éléments une réflexion aussi profonde que bouleversante. Le moins, c’est le mieux. Car malgré l’économie de moyens, rien dans Tomboy ne paraît austère ou pingre.





Parce que c’est une directrice d’acteurs hors pair

Dans La naissance des pieuvres, elle dirigeait déjà de jeunes comédiennes à leurs débuts (dont Adèle Haenel) avec une délicatesse inouïe. Dans Tomboy, c’est une petite fille de 11 ans, Zoé Héran, cheveux courts et regard frondeur, qu’elle met en scène avec brio. Un peu comme si sa caméra se transformait en capteur ultrasensible et ultrasincère de ce qui se joue dans la tête et le corps de cette enfant. Évacuant les adultes du champ, elle scrute le moindre tressaillement sur son visage en restant néanmoins d’une pudeur exemplaire, transformant alors son film non en révélateur ou en loupe, mais en miroir lucide et tendre. Un miroir dans lequel, au fond, c’est notre propre humanité que nous pouvons regarder.





