Cinq découvertes à faire au Festival du nouveau cinéma

Des courts métrages, des longs métrages, des documentaires, des fictions, des films pour les grands, d’autres pour les petits, des films d’ici et d’ailleurs, des ciné-concerts, des classes de maître, des programmations spéciales et Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, pour ouvrir le bal : le moins que l’on puisse dire, c’est que le programme du prochain Festival du nouveau cinéma vise large pour mieux séduire.

Puisqu’il sera humainement impossible de tout voir, voici cinq suggestions de découvertes à faire au FNC, qui ont au moins le mérite de surprendre, tout particulièrement quant à la richesse du spectre que couvre le cinéma québécois ces temps-ci!





Monia Chokri dans le film « Les affamés » de Robin Photo : Courtoisie du TIFF

Les affamés, de Robin Aubert

Fraîchement sacré meilleur film canadien au dernier Festival international du film de Toronto, le film de l’acteur-cinéaste a le panache sanglant des films de zombie les plus réussis, avec deux petits plus : une touche d’humour qui ne dépareillerait pas dans un film des frères Coen et une galerie de personnages féminins, forts et déterminés, comme on aimerait en voir plus souvent sur nos écrans. Si le genre « film de survie », son atmosphère et sa tension l’emportent sur un véritable récit aux enjeux forts, on se laisse bien volontiers croquer par les zombies de chez nous.

Ava, de Léa Mysius Photo : Fun Films

Ava, de Léa Mysius

Première réalisation d’une jeune cinéaste française, présentée avec succès à la dernière Semaine de la critique du Festival de Cannes, Ava relève, et avec talent, l’étrange défi d’être à la fois une chronique d’initiation d’une sensualité troublante, un conte fantastique aux accents cauchemardesques, ainsi qu’une quête de liberté innocente et sauvage, belle et cruelle. Le tout tourne autour d’une jeune fille de 13 ans qui, en vacances, perd doucement la vue, s’entiche d’un chien noir et de son propriétaire voyou et qui est interprétée avec un charisme fou par la jeune Noée Abita.

Ni juge, ni soumise, de Jean Libon et Yves Hinant Photo : ARP Sélection

Ni juge, ni soumise, de Jean Libon et Marco Lamensch

« Rien de ce qui est humain ne peut me dégoûter, comme disait le Seigneur », affirme notamment la juge belge Anne Gruwez, « star » de ce documentaire troublant, signé des deux créateurs de l’émission culte belge Strip-tease (une série documentaire, sans commentaires, où le réel se dévoilait dans ses aspects parfois les moins reluisants!). À la tête d’une enquête sur le meurtre de deux prostituées, la juge au comportement pour le moins décalé s’affirme comme particulièrement politiquement incorrecte, permettant alors au film de dresser un portrait acide, satirique et dérangeant du fonctionnement du système judiciaire, mais aussi de la société belge dans son entier. Audacieux, atypique et d’une liberté qui peut faire grincer des dents, Ni juge, ni soumise pratique sa propre version du cinéma direct, en version humour noir et poil à gratter.

La petite fille qui aimait trop les allumettes, de Simon Lavoie Photo : Fun Films

La petite fille qui aimait trop les allumettes, de Simon Lavoie

Musique solennelle ou angoissante, ombres et textures, caméra subjective, angles déformés, ralentis, brume épaisse, noir et blanc texturés dans des tons vert-de-gris : Simon Lavoie ne lésine pas sur les effets de style pour adapter le roman dur et sombre de Gaétan Soucy. Évoquant l’histoire d’une jeune fille et de son frère élevés plus qu’à la dure par leur père dans une maison perdue en pleine campagne, dans les années 50, ce film du réalisateur du Torrent plonge Antoine L’Écuyer et la jeune Marine Johnson dans un conte gothique et expressif, à la symbolique travaillée, empruntant autant à l’atmosphère inquiète de La nuit du chasseur qu’à l’austérité morcelée d’un Béla Tarr.

Les faux tatouages, de Pascal Plante Photo : Eric Picoli

Les faux tatouages, de Pascal Plante

Une jeune femme et un jeune homme n’ont même pas 20 ans. Elle est aussi blonde et fraîche que lui est brun et ténébreux. Ils se rencontrent un soir, après un concert, et voguent la galère d’une histoire d’amour qui ne cessera de rebondir. Réalisateur de plusieurs courts métrages remarqués (Nonna, Blonde aux yeux bleus), Pascal Plante ose dans ce long métrage une romance adolescente au premier degré, dont la modestie des moyens n’égale que la sincérité. Simple et attachant, malgré quelques maladresses, le film tient autant par le dynamisme de ses ellipses, le ton juste et assumé qu’il sait trouver, le naturel de ses dialogues et la richesse de sa direction photo lumineuse et dorée que par le charisme de ses deux comédiens : Anthony Therrien (Corbo) et Rose-Marie Perreault.







