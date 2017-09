Mon Idaho : les marques de fabrique de Gus Van Sant

Ce n’était que son troisième film, après Mala Noche et Drugstore Cowboy. Toutefois, en 1991, avec Mon Idaho, qui explore la relation trouble entre deux jeunes garçons prostitués, Gus Van Sant alignait déjà tous les éléments qui allaient faire le sel de ses plus grands films, de Will Hunting à sa palme d’or pour Elephant, en passant par Prête à tout, Gerry ou Harvey Milk.

L’américanité

Identifié à Portland, ville où il vit et dans laquelle il a situé plusieurs de ses films, Gus Van Sant faisait déjà, dans Mon Idaho, du territoire américain, un terrain de jeu. Road-movie réinventé, le film se balade ainsi entre Seattle, Portland et l’Idaho (et Rome, en Italie!), exploitant autant l’immensité des routes dont on ne voit pas la fin, les horizons dorés des champs de blé s’étendant à perte de vue ou même toute une imagerie tirée du western, autant par la musique country utilisée que par les chapeaux et les vestes en jeans ou les gros plans sur des bouteilles de whisky. On y voit l’Amérique dans ce qu’elle a de plus vrai et de plus cliché.





L’homosexualité, la masculinité et la jeunesse

Souvent marginaux, encore plus souvent dans un état d’errance, les personnages chez Gus Van Sant incarnent une masculinité différente, singulière, qui refuse les clichés de l’homme macho pour plutôt dessiner des modèles d’hommes aussi tendres qu’ils sont violents et aussi hors du monde qu’ils sont charnels. Dans Mon Idaho, Mike et Scott, deux prostitués toxicomanes, vivent leur jeunesse entre tristesse et euphorie pour finalement symboliser cette réflexion propre aux films de Gus Van Sant : l’homme ne peut être vraiment libre que s’il vit hors du monde.

La frontière floue entre rêve et réalité

Effets de flou dans les images, transparences, halos et délicatesse des lumières : les mises en scène de Gus Van Sant entretiennent depuis ses débuts un rapport ambigu avec le réel. Observé de façon crue, presque documentaire, ce réel est aussi transfiguré par des moments ultrastylisés qui invitent un onirisme décalé dans le décor. Dans Mon Idaho, ce sont par exemple les scènes de sexe filmées en un enchaînement rapide de plans fixes immobiles, comme dans un roman-photo. C’est aussi, plus fondamentalement, la narcolepsie de Mike qui crée ce flou fascinant entre le monde du rêve et le monde réel.





La cohabitation de la culture « noble » et de la culture populaire

Si le scénario de Mon Idaho s’inspire de Shakespeare, en reprenant ouvertement des éléments d’Henry IV et d’Henry V, le film aligne aussi plusieurs références à la culture populaire, laissant les personnages écouter du Madonna ou discuter de Sinead O’Connor ou de Rio Bravo, avec John Wayne. Cette mise à plat refuse toute séparation entre la grande culture et celle de tous les jours, qui caractérisera toujours le cinéma de Gus Van Sant, où cohabitent, sans aucune anicroche, le plus grand et le plus petit.

Les performances d’acteurs sidérantes

Sean Penn dans Harvey Milk, Nicole Kidman dans Prête à tout, Robin Williams dans Will Hunting, Michael Pitt dans Last Days… Si Gus Van Sant a aussi su diriger à la perfection de jeunes non-professionnels (Paranoïd Park), il a toujours su tirer des stars des performances d’une justesse et d’un naturel sidérants. Dans Mon Idaho, ce sont les deux jeunes vedettes de l’époque, Keanu Reeves et le regretté River Phoenix, qui épatent, entre charisme fou et fébrilité saisissante. Rien d’étonnant, Phoenix, aussi hallucinant qu’halluciné dans le rôle de Mike, a reçu le prix d’interprétation masculine du festival de Venise pour sa performance.





