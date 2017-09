Plein écran V: spécial Blade Runner

Ce n’est une nouvelle pour personne : Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve, mettant en vedette Harrison Ford et Ryan Gosling et à l’affiche partout dans le monde dès le 6 octobre, est l’événement cinématographique de l’automne.



À Plein écran, nous avons voulu en savoir plus. Pourquoi ce film est-il si attendu? Qu’est-ce qui, dans l’univers du premier Blade Runner, réalisé en 1982 par Ridley Scott, résonne encore aussi fort aujourd’hui? Pourquoi ce film est-il devenu culte, au point qu’une suite lui est donnée 35 ans plus tard? Philip K. Dick, à l’origine du roman duquel est adapté Blade Runner, est-il le plus grand auteur de science-fiction de tous les temps? Pourquoi y a-t-il cinq versions du film? Qui est vraiment Rick Deckard?





Le film « Blade Runner » Photo : Warner Bros.



Bienvenue en 2019, à Los Angeles, là où il fait nuit, là où il pleut. Bienvenue dans l’univers de Blade Runner, décortiqué par Helen Faradji et son invité, Raphaël Dostie, cinéaste, directeur des communications du Cinéma du Parc à Montréal et fan avoué du film.



Toutes les légendes, les mythes, les histoires plus ou moins farfelues à connaître sur Blade Runner sont au menu de la nouvelle émission de Plein écran

Et pour fouiller un peu plus l’univers étendu de Blade Runner, voici quelques recommandations de l’animatrice et de son invité.

Raphaël Dostie

Deux autres romans de Philip K. Dick : Siva (Valis), pour saisir les thèmes et le degré d'érudition contagieuse chez l'auteur, et Le dieu venu du Centaure (The Three Stigmata of Palmer Eldritch), pour son esprit subversif et visionnaire

Helen Faradji

L’armée des 12 singes, de Terry Gilliam, scénarisé par David Webb Peoples, également scénariste de Blade Runner, et inspiré de La jetée, de Chris Marker. Un autre exemple saisissant de ce que peut donner le mélange film noir – science-fiction.

La bande-annonce de Blade Runner, de Ridley Scott (source: YouTube)