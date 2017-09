Les secrets du Grand maître de Wong Kar-wai

Après avoir affolé les cinéphiles avec ses premiers films (Chungking Express, Les anges déchus, Happy Together...), le cinéaste de Hong Kong Wong Kar-wai s’est imposé sur la scène internationale, en 2000, comme un créateur de forme aussi élégant que gracieux avec In the Mood for Love. Mais son vrai projet de cœur, celui qu’il voulait faire depuis toujours, c’est Le grand maître, un film-monument qu’il a réalisé en 2013 et dont l’ambition qui, chez d’autres, aurait viré à la grandiloquence indigeste, a tourné chez lui à la majesté.

Que devrait-on retenir de ce film, à ce jour le dernier de Wong Kar-wai?

C’est une épopée tout ce qu’il y a de vrai

Tout commence dans la Chine de 1936, alors que les écoles de kung-fu du nord et du sud s’affrontent pour trouver un remplaçant au grand maître. C’est là que Ip Man, un maître d’art martial, rencontre Gong Er, la fille de l’ancien grand maître et combattante douée. Mais dès 1938, l’invasion de la Chine par l’armée japonaise change la donne et plonge nos héros dans un tumulte aussi sociopolitique que sentimental. Le petit truc en plus? Wong Kar-wai n’a rien inventé puisque Ip Man, maître renommé et résistant héroïque, a bel et bien existé (il deviendra même plus tard le mentor de Bruce Lee) et que la plupart des éléments historiques concernant tant la guerre que la pratique et les valeurs du kung-fu (honneur, respect, sensibilité, générosité) sont le fruit de longues recherches du réalisateur.





Le grand maître, de Wong Kar wai Photo : Les films Séville



Wong Kar-wai y retrouve son comédien fétiche

Face à la sublime et déterminée Zhang Ziyi, c’est Tony Leung, celui que Robert de Niro a déjà qualifié de « Clark Gable asiatique », qui endosse l’habit de Ip Man. Impassible, son visage parvient pourtant à être d’une rare éloquence tandis que ses gestes, précis et amples (qu’il a appris en suivant une initiation au kung-fu pendant plus de cinq ans, au prix de plusieurs fractures aux bras!), laissent sans cesse croire que la maîtrise de son art vient presque d’un autre temps. On comprend, peut-être encore plus avec ce rôle où il éblouit, pourquoi Leung a été de la distribution de quasi toutes les oeuvres de Wong Kar-wai depuis son deuxième film, Nos années sauvages en 1990.





Le grand maître, de Wong Kar wai Photo : Les films Séville



C’est une œuvre d’art

Impressionnant, ambitieux, Le grand maître utilise en réalité le kung-fu pour mieux détailler les bouleversements géopolitiques de l’époque, filmant avec une mélancolie souvent touchante les mondes et les repères qui disparaissent, les traditions qui s’effritent. Mais c’est avec la même attention qu’il livre également des récits de filiation, de transmission, de vengeance, d’amour. Le tout, sans une goutte de sang ou une larme de trop. Pudeur des sentiments et style épique (notamment grâce à la sublime musique de Shigeru Umebayashi, déjà compositeur de la musique de In the Mood for Love, qui se permet même un magnifique clin d’œil au thème de Il était une fois en Amérique de Sergio Leone) se marient alors à perfection et rendent ces combats au ralenti sous la pluie, ces mouvements découpés, ces clairs-obscurs ciselés, ces plans-tableaux d’une beauté et d’une flamboyance à couper le souffle.





Le grand maître, à voir au Ciné-club sur ICI Radio-Canada Télé, le dimanche 1er octobre à 0 h 20. La bande-annonce du film (source : YouTube).



https://www.youtube.com/watch?v=ipqb7qGspLk