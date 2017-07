Meryl Streep dans Le choix de Sophie en cinq temps

Le choix de Sophie, le roman, un véritable best-seller signé William Styron, puis le film ont tant marqué les esprits que le titre même est devenu une expression courante. Toutefois, derrière les mots, reste un film sensible et émouvant, un véritable mélodrame noué autour d’un personnage de femme complexe et insaisissable, hantée par un lourd secret, que l’on rencontre alors qu’elle et son amant font la connaissance d’un jeune auteur. Un film qui a définitivement établi Meryl Streep comme l’une des actrices les plus importantes – si ce n’est l’actrice la plus importante – du XXe siècle et un rôle qui, au-delà de ce que l’on peut voir sur l’écran, a encore ses petits secrets. En voici cinq.

Meryl Streep s’est battue pour obtenir le rôle

La légende n’est peut-être pas vraie, mais elle ajoute un poids certain, car Streep n’est pas intense que dans ce rôle bouleversant, elle l’a également été pour l’obtenir. Mise en concurrence avec Marthe Keller, Liv Ullmann et Barbra Streisand – loin d’être des débutantes –, mais aussi avec Ursula Andress – que William Styron imaginait en écrivant le livre –, Streep a fait des pieds et des mains pour obtenir le rôle, allant même jusqu’à se procurer le scénario de façon détournée et à supplier le réalisateur Alan J. Pakula. Grand bien lui en a pris.





Le choix de Sophie Photo : IFC Productions



Elle a été bonne camarade

Une fois choisie pour le rôle, c’est elle qui a parlé à Alan J. Pakula d’un jeune acteur qu’elle avait remarqué dans plusieurs pièces de théâtre à New York, notamment dans The Pirates of Penzance, Kevin Kline. Une bonne idée puisque le film vaudra au jeune acteur une nomination aux prix Golden Globe et une autre aux BAFTA, de même que le rôle qui l’a rendu inoubliable dans Un poisson nommé Wanda, de John Cleese.

Elle a donné son « 110 % »

Interprète d’une immigrée polonaise, l’actrice a bien sûr travaillé son accent avec un répétiteur d’élocution – comme l’a fait plus tard Marion Cotillard pour jouer dans The Immigrant, de James Gray. Toutefois, elle a également poussé le dévouement un peu plus loin en allant jusqu’à apprendre l’allemand et le polonais pour parfaire les détails de son interprétation.





Le choix de Sophie, d'Alan J. Pakula Photo : Christal Films



Et même un peu plus

Si Streep n’a pu faire qu’une prise de la scène où Sophie doit faire ce fameux choix proprement intenable (entre l’un ou l’autre de ses enfants), tant l’implication émotive que celle-ci lui demandait était exigeante, elle n’a pas non plus hésité à se raser la tête et à perdre plus de 25 livres pour apparaître plus crédible dans les scènes de retour en arrière dans le camp de concentration d’Auschwitz.

Le deuxième Oscar de Meryl

Lorsque Meryl Streep hérite du rôle de Sophie Zawistowski, elle n’a que 33 ans. Pourtant, elle a déjà à son actif des rôles – et pas des moindres – chez Michael Cimino, Jerry Schatzberg et Woody Allen, de même qu’un Oscar du meilleur second rôle féminin pour son interprétation déchirante de mère en plein divorce dans Kramer contre Kramer, de Robert Benton. Toutefois, l’immigrante polonaise va définitivement faire gagner celle qui aujourd’hui encore a le plus grand nombre de nominations à l’Oscar de la meilleure actrice, contre nulles autres que Julie Andrews, Jessica Lange, Sissy Spacek et Debra Winger.





Le choix de Sophie, diffusé sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ dimanche 23 juillet à 23 h 35.