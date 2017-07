Le trésor d’ICI TOU.TV : Anthony Zimmer

Il y a bien longtemps, Alfred Hitchcock inventait le « McGuffin », un nom singulier pour un artifice de narration désignant un prétexte pour motiver l’intrigue, qui fait courir les personnages d’un bout à l’autre du film, mais dont en fin de compte tout le monde, le spectateur le premier, se fiche un peu. Il faut retrouver l’amulette, le talisman, la formule mathématique, la statuette? Peu importe, tant que le suspense y est.

C’est visiblement en ayant bien en tête ce principe que Jérôme Salle signait son premier long en 2005, avant de s’atteler, des années plus tard, à adapter la bande dessinée Largo Winch ou la vie du commandant Cousteau (L’odyssée). Mieux que ça : il en pousse même le concept jusque dans ses derniers retranchements.

Presque tout n’est en effet que suspense dans Anthony Zimmer. Car, il faut être honnête, ce n’est pas le récit qui fait exister ce petit polar, mais bien son atmosphère aussi unique que paranoïaque. Et que serait cette histoire de génie criminel de la finance, transformé par la chirurgie esthétique, traqué par la police du monde entier, dont un enquêteur particulièrement tenace et protégé par une femme aussi belle que fatale sans sa mise en scène?





Anthony Zimmer, de Jérôme Salle Photo : Christal Films



Jeux malins en diable avec les codes du polar, montage rythmé et pertinent, cadrages d’une classe non feinte, habillage musical sexy, détails fétichistes, dissimulations suggérées autant que révélées en grand… Jérôme Salle a visiblement vu et digéré ses classiques, en particulier North By Northwest. Et si l’élève ne dépasse pas le maître, rien n’empêche le plaisir de naître de cette ambiance prenante, élégante et rondement concoctée.

D’autant plus que pour habiter ce décor retors et passionnant, Salle a aussi eu la bonne idée de réunir une distribution pour le moins inattendue (autant à l’écran que pour un premier film comme le sien). Et Yvan Attal, d’une solidité à toute épreuve, Sami Frey, d’un charisme incroyable et indéniable, et Sophie Marceau, étonnamment crédible en vamp sensuelle et manipulatrice, s’en donnent à cœur joie. Ça tombe bien, nous aussi.

Et puisque l’original vaut toujours mieux que les pâles copies, on préférera (re)voir cet Anthony Zimmer plutôt que la terrible adaptation américaine qui en a été faite, Le touriste, avec Angelina Jolie et Johnny Depp.

La bande-annonce d’Anthony Zimmer, offert sur ICI TOU.TV EXTRA (source : YouTube)