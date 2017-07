5 arrêts à faire à Fantasia

Du sang, des tripes qui bouillonnent, des décapitations par kicks de kung-fu, un public délirant? Oui, parfois les clichés associés au cinéma de genre que défend le festival Fantasia depuis belle lurette sont vrais. Mais les chemins de traverse d’un cinéma de genre différent et singulier sont tout aussi fréquentés. Et de belle façon.





Game of Death, de Laurence « Baz » Morais et Sebastien Landry Photo : Gracieuseté du festival Fantasia

Game of Death, de Sébastien Landry et Laurence « Baz » Morais

Les deux Québécois (également aux commandes de la websérie Polyvalente) se sont fait remarquer au dernier festival South by Southwest avec leur relecture point par point du slasher des années 80. Un jeu de table maléfique, une poignée de jeunes gens en maillots de bain, des litres de sang et un lointain dilemme moral : les codes sont tous là, tout comme les inévitables références fétichistes post-modernes à Larry Clark, à Bret Easton Ellis, à Fargo, à The Blair Witch Project, à Harmony Korine, à Funny Games ou à Natural Born Killers. Gore et efficace, la recette a ses adeptes.





Money's Money de Géla Babluani Photo : Gracieuseté du festival Fantasia

Money’s Money, de Géla Babluani

C’est avec la même façon de revenir aux fondamentaux du genre, l’ironie en moins, que Géla Babluani façonne son petit polar bien sombre dans un quartier mal famé du Havre, dans le nord de la France. Petits braqueurs, corruption, grand banditisme, antihéros hanté, violence sèche, fond social : le cinéaste franco-géorgien, dont on n’avait plus eu de nouvelles depuis 2005 et son saisissant et singulier premier film, 13 Tzameti, illustre les codes avec âpreté pour signer un film de survie fébrile et touchant.





Tokyo Idols, de Kyoko Miyake Photo : EyeSteel Films Distribution

Tokyo Idols, de Kyoko Miyake

Elles sont des milliers. Jeunes, fraîches, innocentes, vêtues de frous-frous étudiés. Elles chantent et dansent une pop sucrée qui a fait d’elles des « idoles » d’hommes dont la dévotion n’a d’égale que l’étrangeté et les produits d’une industrie qui rapporte des millions. Entre cinéma direct et entrevues avec les idoles, leurs fans et des analystes du phénomène, la documentariste Kyoko Miyake signe un portrait, parfois drôle, parfois pathétique, des coulisses de cet univers et du rapport complexe de la société japonaise à la féminité.

Le problème d'infiltration, de Robert Morin Photo : K-Films Amérique Inc.



Le problème d’infiltration, de Robert Morin

Une succession de plans-séquences où une caméra sans cesse en mouvements sinue, comme un serpent, pour s’approcher au plus près de l’âme d’un homme. Un homme qu’une cascade d’événements va transformer. Un chirurgien esthétique (Christian Bégin, surprenant) qui, peu à peu, va se transformer en monstre. Terrifiant, glaçant, Robert Morin délaisse l’ironie vacharde de ses débuts, ou même la mélancolie de son plus récent Les 4 soldats pour accompagner cette descente aux enfers anxiogène vers le plus noir, le plus sauvage, le plus cruel, quelque part entre The Shining et Taxi Driver.





Suspiria, de Dario Argento Photo : Gracieuseté du festival Fantasia

Des reprises à la pelle

Si le festival permet de se repaître de nouveautés, d'exclusivités et d'autres films tout droits sortis de l’abattoir, il réserve aussi aux retardataires ou aux nostalgiques de quoi nourrir leurs appétits. Ainsi, parmi les perdreaux de l’année, on pourra voir ou revoir sur grand écran les films Kedi, joli documentaire sur les chats errants à Istanbul, Ma vie de courgette, sublime film d’animation de Claude Barras sur un petit orphelin et ses amis, ou Colossal, comédie de monstre féministe pas piquée des vers. Au rayon des films « sortis du grenier mais sans une miette de poussière », on pourra aussi replonger avec bonheur dans quelques classiques, parmi lesquels Karmina, de Gabriel Pelletier, L’ange et la femme, de Gilles Carle, Le viol du vampire, de Jean Rollin, la version restaurée pour ses 40 ans de Suspiria, pierre angulaire du giallo réalisé par Dario Argento, ou encore l’immanquable Terminator 2, de James Cameron, un film dont la carapace n'a pas pris une ride.