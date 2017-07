Le trésor d’ICI TOU.TV : La chambre du fils

En 2001, le Festival de Cannes s’est ouvert sous les cotillons du Moulin Rouge, de Baz Luhrmann, et plusieurs grands espéraient repartir avec la Palme d’or. Godard, Haneke, Rivette, Lynch, les Coen… Tous présentaient de grands films. Toutefois, c’est le plus discret, le plus sensible aussi, d’entre eux qui a récolté les lauriers : Nanni Moretti et son bouleversant La chambre du fils.

Nul besoin de grands effets pour toucher droit au cœur. C’est en effet avec la simplicité des tragédies les plus puissantes que le cinéaste italien explore un vaste, mais difficile, sujet: le deuil.

Le deuil, comme celui, inimaginable, que doivent traverser ce père (Nanni Moretti lui-même) et cette mère (l’attachante Laura Morante) après la mort accidentelle de leur fils adolescent. Psychanalyste, lui ne peut plus exercer son métier, incapable de supporter les névroses des autres, terrassé par la culpabilité de ne pas avoir été faire du sport avec son fils. Elle, c’est lui qu’elle ne peut plus supporter, se refusant à toute intimité, comme si trouver un coupable au drame allait le rendre plus tolérable. Entre eux, leur fille, qui combat le délaissement par une agressivité bien parlante.





La chambre du fils, de Nanni Moretti Photo : Alliance Vivafilm

Les digues de la famille saine et unie, harmonieuse et douce, ne tiennent pas. Moretti, d’une rare intelligence, n’a alors besoin que de petits symboles pour le montrer (le premier plan rappelle ainsi celui d’Ossessione, de Luchino Visconti, et établit d’emblée l’état obsessif dans lequel se trouve le personnage du père). Mais plutôt que de s’enfoncer dans les ténèbres, il offre également à cette famille, aussi ébréchée que leur vaisselle, un espoir : celui de pouvoir apprivoiser l’idée terrifiante de la mort, en découvrant peu à peu ce qui, jusque-là, leur était inconnu dans la vie de leur fils : la petite amie de ce dernier.

La chambre du fils n’est pas de ces films qui crient, qui hurlent, qui s’arrachent le cœur de la poitrine à mains nues. Toutefois, il est de ces films, beaucoup plus rares et précieux, qui vous saisissent à la gorge dès leurs premiers plans pour ne plus vous lâcher une seconde.

L’émotion, brute et contenue, n’explose pas, elle infuse et progresse par l’entremise d’une réalisation aussi sobre que suggestive, usant avec doigté de déchirants retours en arrière imaginaires. Sans jamais accentuer le drame, le film le rend seulement plus présent, plus palpable à chaque scène.

Bien sûr, la douleur et la tristesse ne seront jamais réglées par un film, mais l’intelligence de corps et de cœur de La chambre du fils rappelle aussi que le cinéma, parfois, a cette grâce de savoir être un exutoire extraordinaire, même au pire.



La bande-annonce de La chambre du fils offert sur ICI TOU.TV EXTRA (source : Allociné)