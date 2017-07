The Big Sick est-elle la comédie romantique de l’année?

Un jeune comique tombe amoureux d’une jeune étudiante en psychologie. Mais sa famille à lui, d’origine pakistanaise, et sa grave et soudaine maladie à elle leur mettent des bâtons dans les roues.

Réalisé par Michael Showalter, The Big Sick (Mal d’amour) n’est pas qu’un film tendre et sensible, drôle et tragique, touchant et plein d’un charme fou. Il raconte aussi la véritable histoire du comédien Kumail Nanjiani et de sa femme, Emily V. Gordon, qui en ont écrit le scénario ensemble (Nanjiani, adoré dans la série Silicon Valley, en joue aussi le rôle principal). Mais pour devenir cette comédie romantique complète et irrésistible, il s’inspire aussi de références qui ont fait leurs preuves et en tire le meilleur.





Love Story, d'Arthur Hiller Photo : Paramount Pictures

Love Story (Arthur Hiller, 1970) : comme dans la romance tragique entre les personnages d’Ali McGraw et de Ryan O’Neal, The Big Sick est traversé par l’idée de la mort qui rôde, ce qui rend l’histoire d’amour de nos deux jeunes gens particulièrement émouvante.





50/50 de Jonathan Levine Photo : Les Films Séville Inc.

50/50 (Jonathan Levine, 2010) : a-t-on le droit de rire lorsque le plus grave s’invite dans le quotidien? The Big Sick et 50/50, qui évoquait l’amitié entre deux gars (Joseph Gordon-Levitt et Seth Rogen), répondent oui, de la plus belle façon qui soit, en laissant tout naturellement les larmes se mêler aux rires. Comme dans la vie.





Funny People, de Judd Apatow Photo : Universal



Funny People (Judd Apatow, 2009) : la vie des comiques n’est-elle qu’éclats de rire et autres réunions joyeuses? Pas vraiment. Comme Funny People, The Big Sick raconte le quotidien des comiques, entre spectacles ratés, auditions qui passent sous le nez, solitudes diverses et espoirs déçus. Et au-delà des rires et des larmes, c’est aussi la touche de mélancolie qui densifie les deux films (que Judd Apatow produit, il n’y a pas de hasard).





Love, de Judd Apatow Photo : Netflix



Love (Judd Apatow, 2016) : comme dans la série de Netflix, même s’il se passe à Chicago, The Big Sick donne à voir les comportements amoureux de ces étranges bestioles que sont les millénariaux, avec charme, tendresse et surtout beaucoup d’humour. Errances, hésitations, doutes et jolies touches d’espoir : The Big Sick a pourtant le cœur de refuser tout cynisme et de faire d’une candeur bienvenue son arme de séduction massive.





Master of None, d'Aziz Ansari Photo : Netflix



Master of None (Aziz Ansari, 2015 -) : si la série de Netflix et le film ont en commun d’aborder la représentation de la diversité sur nos écrans (Ansari est d’origine indienne, Nanjiani, pakistanaise), The Big Sick se montre encore plus frontal et fait de l’origine de son personnage principal un véritable enjeu dramatique qui permet, à sa façon unique et maligne, de véritablement crever l’abcès.





La bande-annonce de The Big Sick, en salle depuis le vendredi 7 juillet