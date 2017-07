Le journalisme dans la lorgnette de Billy Wilder

De Billy Wilder, Sunset Boulevard, Certains l’aiment chaud (Some Like it Hot), Double Indemnity, Sept ans de réflexion (The Seven Year Itch) ou L’appartement (The Apartment) sont restés dans la mémoire mondiale comme des classiques (certains même des chefs-d’œuvre). Mais les films de la fin de carrière du grand cinéaste n’ont pas eu le même destin.

Spéciale première, de Billy Wilder Photo : Universal

Anodin, mal exécuté, sans génie, n’arrive pas à la cheville du Gouffre aux chimères (Ace in the Hole), du même Wilder sur le même univers… En 1974, Spéciale première (The Front Page), qui raconte l’histoire d’un reporter vedette à Chicago qui, alors qu’il a pris la décision de se marier avec une jeune chanteuse (Susan Sarandon dans un de ses premiers rôles) et d’arrêter sa carrière, se retrouve plongé dans une dernière affaire, a été mal reçu par la presse. Pourtant, le revoir aujourd’hui, c’est pouvoir mesurer l’impressionnante modernité de Billy Wilder. Entre autres.

Car comme dans tous ses films, la « recette » Wilder y fonctionne à plein.

Le ton

De la mythique réplique finale de Certains l’aiment chaud aux dialogues piquants de Spéciale première, Billy Wilder s’est toujours imposé comme un maître de l’ironie. Tantôt délicieusement piquante tantôt ouvertement cruelle, elle infuse chacun de ses films, et tout particulièrement ce portrait au vitriol du monde du journalisme. Ancien journaliste lui-même, Wilder adapte en effet une pièce de Ben Hecht et Charles MacArthur (déjà adaptée notamment par Howard Hawks avec His Girl Friday) qui tire à boulets rouges sur les pratiques les moins nobles de la profession. Sensationnalisme, course à la primeur, corruption, paresse, inhumanité, condescendance… Tout y passe. Et les flèches que décoche Spéciale première sont assassines. L’humour est noir, grinçant, dérangeant. Alors même que le film sort en plein scandale du Watergate qui, deux ans plus tard, inspirera aussi un film aux antipodes de celui de Wilder : Les hommes du président.





Spécial première, de Billy Wilder Photo : Universal



Le rythme

Retrouvant le duo Walter Matthau – Jack Lemmon (qu’il avait déjà réuni dans La grande combine – The Fortune Cookie en 1966), Billy Wilder fait avancer son intrigue tambour battant, multipliant les rebondissements et les changements d’humeur des personnages, en pratiquant un mélange de genres et de registres aussi multidimensionnel que passionnant. Mais c’est aussi le débit de mitraillette dont témoignent tous les acteurs qui donne cette impression de cavalcade. Pas assez, aux yeux de certains, puisque l’on a reproché à Wilder de ne pas avoir respecté une des caractéristiques principales de la pièce originale et du genre de la comédie screwball : le chevauchement des dialogues. Pour Wilder, qui plaçait le texte sur un piédestal et n’aurait pu imaginer qu’un seul des mots ne soit pas entendu clairement par les spectateurs, la contrainte était impossible à respecter. Le tourbillon de Spéciale première y perd peut-être en intensité, mais y gagne assurément en clarté!



La modernité

Le plus étonnant, peut-être, dans Spéciale première est l’impression qu’il arrive encore à donner d’une réelle modernité. Car, au fond, son discours acerbe sur le journalisme, son personnage principal tiraillé par le désir de concilier vie privée et vie professionnelle, les fausses nouvelles que plusieurs n’hésitent pas à façonner pour vendre plus de copies, son procès criminel ne cachant pas ses fondations politiques… tout cela pourrait encore apparaître dans un film de 2017 sans avoir pris une ride. L’histoire n’est bien qu’un éternel recommencement. Certains le comprennent mieux que d’autres.



