Le trésor d’ICI TOU.TV : La traque

Alors que son dernier film est directement sorti sur Netflix (War Machine), en 2014, l’Australien David Michôd confirmait le coup d’essai d’Animal Kingdom avec La traque (The Rover), qui prouve qu’au cinéma, il n’y a rien de plus passionnant que l’apocalypse.

Un carton noir, en guise d’introduction, nous prévient. Nous sommes 10 ans après la crise. Laquelle? Ce ne sera pas précisé, mais l’on devine vite qu’elle a été sans pitié et a fait s’effondrer les économies occidentales. En particulier celle de l’Australie, dont le désert et les habitants sont plus que laissés à l’abandon : en véritable perdition.

L’homme est un loup pour l’homme, dit-on? C’est peut-être même pire. Eric, 44 ans, froid comme Clint Eastwood, n’en a aucun doute. Et il n’hésitera pas une seconde à traquer impitoyablement les trois hommes qui lui ont volé sa voiture. Œil pour œil, dent pour dent

Atmosphère futuriste, désert, fin du monde, violence et Australie… c’est bien sûr le fantôme de Mad Max qui rôde. Mais David Michôd est malin, et prend ouvertement le contre-pied de la furie de George Miller en se révélant aussi sec, asséché et sous-tendu par une angoisse existentielle constante que le premier était virulent, sauvage et bruyant.





Guy Pearce et Robert Pattinson dans La traque, de David Michôd Photo : Les Films Séville Inc.



Maladivement beau (l’utilisation du 35 mm y est pour quelque chose), féroce, La traque nous emprisonne dans ses images suffocantes, dont les couleurs semblent aplaties par le soleil et les mouvements, anéantis par une caméra serpentine. C’est plus comme dans Duel que comme dans Mad Max, donc. Car comme Spielberg, Michôd préserve le mystère et fait confiance à une économie de moyens et à une construction dramatique tétanisante qui laisse exploser la violence en bout de course de façon aussi brutale qu’inattendue.

Le plus glaçant là-dedans? Ce que Michôd montre de nous, de notre futur, d’un monde mort-vivant où les chiens semblent plus humains que les hommes, où plus rien ne protège personne, même les plus faibles.

Comme dans un western crépusculaire, La traque ne se contente pas d’être pessimiste, il est désespéré. D’un noir que paradoxalement le soleil plombant rend encore plus dense. D’un noir que deux acteurs phénoménaux – Guy Pearce en machine à tuer et Robert Pattinson, étonnant dans ce rôle d’adulte-enfant pulsionnel, effrayé, qui ne comprend pas le monde qui l’entoure – rendent encore plus fascinant.

De l’anticipation comme il ne s’en fait plus, de la rudesse de chaque instant et de l’intensité dramatique prenante : oui, le cinéma, même à son plus sombre, peut éblouir.



La bande-annonce de La traque, offert sur ICI TOU.TV EXTRA (source YouTube)