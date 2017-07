Manifesto : 13 fois Cate Blanchett

Une actrice, 13 rôles, 13 conceptions de l’art. Manifesto, projet hybride entre film et installation artistique, n’est pas qu’incarné entièrement par la charismatique Cate Blanchett. Il nous permet, à travers ses performances, de dresser notre propre manifeste en forme de 10 commandements pour une actrice.

Des projets audacieux, tu choisiras

Dévoilé au dernier Festival de Sundance, Manifesto est en réalité l’adaptation au cinéma d’une installation artistique signée Julian Rosefeldt dans laquelle Cate Blanchett « interprétait » 13 différents manifestes artistiques, rôles qu’elle rendosse dans le film.

À ta voix, tu feras confiance

Si Blanchett interprète dans différentes petites séquences, toutes très stylées, ces manifestes, sa performance générale trouve son fil rouge grâce à l’omniprésence de sa voix (dans la bouche de ses personnages ou en narration hors champ) profonde et veloutée, qui rend les mots de ces déclarations futuristes, dadaïstes ou situationnistes vivants et hypnotiques.

Révolutionnaire, tu seras

Star, Blanchett ne se contente pas de véhicules où elle pourrait simplement être là, sans grand effort supplémentaire. Mais le travail de déconstruction artistique et la mise en abyme constante de Manifesto, qu’elle porte littéralement, ont pour ambition de réfléchir autant le fond que la forme et interrogent autant l’histoire que l’avenir de l’art.





Cate Blanchette dans Manifesto Photo : Julian Rosefeldt



D’être méconnaissable, tu n’auras jamais peur

Grande force de Manifesto : les 13 « personnages » qu’interprète Cate Blanchett. Institutrice récitant le Dogme 95 à ses jeunes élèves comme des consignes, chorégraphe russe à l’allure de Greta Garbo, homme sans domicile fixe, présentatrice de journal télévisé et de la météo, elle se déguise et se travestit, comme pour mieux faire oublier sa persona et mettre à nu le véritable travail de l’actrice.

Ton mystère, toujours, tu préserveras

Treize facettes, treize personnages, treize manifestes mais pourtant reste ce sentiment que Cate Blanchett est toujours plus que la somme des personnages qu’elle joue. Car elle a bien ce petit quelque chose insaisissable, cette qualité indéfinissable en plus qui la rend parfaitement fascinante.

Dialoguer avec le spectateur, tu n’oublieras pas

Bien sûr, au cinéma, l’interaction avec le spectateur reste forcément limitée par la barrière de l’écran. Mais une des astuces de Manifesto est de multiplier les regards caméra de l’actrice. Ses yeux comme plantés dans les nôtres, le plus souvent silencieuse, elle nous sonde, nous questionne, nous défie, nous donne conscience que ni elle ni nous ne sommes tout à fait seuls.





Cate Blanchett, dans Manifesto Photo : Julian Rosefeldt



Avec intensité, tu habiteras tes rôles

Mère de famille, laborantine en combinaison, veuve… peu importe le costume ou la perruque, c’est avec une profondeur hallucinante que Blanchett habite ces 13 archétypes, parvenant, en quelques minutes à peine pour chacun, à les doter d’une intensité qui les rend particulièrement marquants.

Ton art, tu questionneras

Qu’est-ce qui est authentique? Pourquoi la vérité est-elle importante? À quoi servent les imitations? Peut-on tout utiliser? Les dogmes doivent-ils être respectés? Autant de questions que nous posent les manifestes lus dans Manifesto, mais que Blanchett semble aussi directement adresser à son métier d’actrice, rendant la création du film vertigineuse.

Avec tout ton corps, tu joueras

Rigidité d’un corps d’ancienne danseuse, déplacement lourd et titubant d’un homme ayant abusé de substances, aisance fluide dans la stature d’une artiste intellectuelle, gestes précis et minutieux d’une conceptrice de marionnettes, rage explosive d’une chanteuse punk : c’est physiquement que Blanchett les interprète, dotant chacun de ces 13 personnages d’une caractéristique physique qui permet sans nul doute de mesurer toute l’étendue de ses capacités.

À faire des accents, tu t’amuseras

Si sa voix, chaude, se reconnaîtrait entre mille, ce sont aussi les accents (slave, sudiste, d’animatrice de télévision) qu’elle prend dans Manifesto qui viennent confirmer l’idée que plus une actrice est multiple, plus, au fond, elle est unique.





L’étrange Manifesto, mi-oeuvre mi-cours d’histoire de l’art, est à découvrir en salle à compter du vendredi 7 juillet. (bande-annonce : source YouTube)