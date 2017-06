L’art d’aimer

Un film d’amour sensible, tout en nuances, en subtilités, en regards en coin. Une romance sans tambour ni trompette, simple et déchirante à la fois. Un adultère dans une petite ville de province française, sans sentimentalisme ni hystérie. Voilà la promesse tenue par Mlle Chambon, film réalisé en 2009 par Stéphane Brizé, adapté d’un roman d’Éric Holder et couronné du César de la meilleure adaptation.

Mais comment a-t-il réussi à tenir cette promesse? Ses armes sont d’une simplicité désarmante.

Un homme

D’abord, il y a cet homme. Un maçon. Marié, sans histoire, taiseux. Du genre roc. Mais sa solidité, que l’on croyait imperturbable, va doucement flancher. Dans le rôle, qu’on pourrait penser écrit sur mesure pour lui : Vincent Lindon. Fort, charismatique, tout en intériorité butée, il fait aussi de cet homme frustre, honnête et droit un monument de vulnérabilité.

Entre l'acteur et le réalisateur, le courant passe aussi. Avec Brizé, Lindon tournera encore par la suite Quelques heures de printemps et La loi du marché, performance encore une fois tellement indiscutable qu'elle sera récompensée par un prix d'interprétation au Festival de Cannes en 2015.





Mademoiselle Chambon, de Stéphane Brizé Photo : Les Films Séville Inc.



Une femme

Au fond, elle a sûrement un peu peur de cette « vraie » vie qui l’obligerait à se poser, à s’installer. Alors, elle sillonne les routes, s’arrêtant où l’on a besoin d’elle, le temps de remplir sa mission d’institutrice remplaçante. Discrète, timide, presque effacée, elle n’a pas le tempérament de celles qui marquent. Jusqu’à cette rencontre avec cet homme, pétrie de tendresse, de sensualité et de mélancolie. Pour un rôle si fragile et si riche, il fallait une actrice comme Sandrine Kiberlain. Une actrice capable de remplir ses silences de mille émotions. Une actrice au visage lumineux, capable de rendre l’intériorité de ce personnage presque explosive. Bien sûr, la performance n’en devient que plus troublante lorsque l’on sait que Mlle Chambon est le premier film qui réunissait Lindon et Kiberlain après leur séparation à la ville.

Du banal

Une ville de province, des vies sans rien de spécial, du normal, un amour impossible condamné à être éphémère. Voilà les terrains sur lesquels Mlle Chambon avance en les rendant plus beaux que le plus extraordinaire des palaces. L’inouï dans le banal, l’exceptionnel dans le commun. C’est bien ce que l’amour, et le cinéma peuvent faire quand ils sont sincères. Certes, Brizé, économe en moyens et en mots, n’a pas le sens du tragique d’un François Truffaut dans La femme d’à côté, ni même la grâce et la sophistication d’un Wong Kar-wai dans In the Mood for Love, mais il a l’intelligence du cœur. Celle qui permet de sublimer le quotidien, d’anoblir le trivial. Ça n’a l’air de rien, sûrement, mais les plus belles histoires d’amour sont assurément celles qui se jouent ainsi, discrètement, et rendent, presque sans effort, la vie plus belle.



La bande-annonce de Mlle Chambon, qui sera diffusé au Ciné-club d’ICI RADIO-CANADA TÉLÉ dimanche 2 juillet à minuit (source : YouTube)