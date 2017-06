Plein écran, 2e balado : et si on riait?

Qu’est-ce qui nous fait rire? Pourquoi va-t-on au cinéma voir des comédies? Quelle mouche a bien pu piquer ceux qui veulent en écrire et en réaliser?

Dans un univers où elles sont plus souvent méprisées que respectées, les comédies font parfois figure de vilains petits canards, même si elles continuent d’attirer les spectateurs en salle comme peu d’autres genres. Comment ceux qui en sont les artisans vivent-ils cet étrange paradoxe? Au fond, la comédie, qu’est-ce que c’est?

Pour faire le point, et même quelques blagues, le balado cinéma Plein écran, offert sur Première PLUS, reçoit la vache à lait de la comédie québécoise, le réalisateur et scénariste Émile Gaudreault, qui dévoilera, le 13 juillet, sa suite à De père en flic, avec Michel Côté et Louis-José Houde, mais aussi le comédien, auteur et réalisateur Guillaume Lambert, dont la websérie L’âge adulte (sur ICI TOU.TV) vient d’être nommée aux Gémeaux et qui a terminé le tournage de son tout premier long-métrage, Les scènes fortuites, avec une distribution de belle tenue (entre autres Monia Chokri, Léane Labrèche-Dor, François Pérusse et Denis Lavant). Les invités d’Helen Faradji ce mois-ci représentent deux générations de la comédie. Deux générations, est-ce que cela veut dire deux approches de l'humour? Faire rire, est-ce un instinct, un don? Comment sait-on que c'est drôle? « La comédie est tellement fragile, explique Émile Gaudreault. Tout est un danger pour détruire la comédie. »





Pour écouter et télécharger le deuxième balado de Plein écran, spécial comédie, animé par Helen Faradji, rendez-vous sur la page de Première PLUS.

Et en exclusivité, voici des extraits des trois comédies plus que chaudement recommandées par nos deux invités et par l’animatrice.

Un extrait de Tootsie, de Sidney Pollack (recommandation d’Émile Gaudreault)



Un extrait d’Astérix et les Indiens (recommandation de Guillaume Lambert)



La bande-annonce de Some Like it Hot, de Billy Wilder (recommandation d’Helen Faradji)