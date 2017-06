Le trésor d’ICI TOU.TV : La peau que j’habite

Pedro Almodovar. Son nom seul contient déjà mille promesses. De couleurs, de passions, de vie qui vibre et brûle, de sentiments comme on ne peut en vivre qu’au cinéma.

Dans La peau que j’habite, son dix-huitième film, réalisé en 2011, les obsessions du cinéaste madrilène sont toujours là. Le corps, la mort, la passion amoureuse, la féminité, le sacrifice, les liens familiaux… il nous a déjà fait le coup plusieurs fois, et avec brio. Mais dans ce film, adapté de Mygale, un polar de Thierry Jonquet, c’est peut-être la première fois qu’il fait du corps le sujet primordial, fondamental, d’une de ses œuvres.

Car c’est bien de corps dont il s’agit dans La peau que j’habite. Et plus particulièrement du corps d’une jeune femme, recouverte d’une combinaison moulante couleur chair, que l’on va observer sous toutes ses coutures, avant de réaliser qu’elle vit séquestrée dans une superbe maison par un grand chirurgien esthétique dont elle est la créature.

En dire plus gâcherait le plaisir de ce film aux mille mystères, qui ose toutes les surprises, tous les revirements. Mais l’on pourra néanmoins s’arrêter un instant sur cette première chez Almodovar, celle d’avoir intimement lié le polar et le fantastique. Car le grand cinéaste du mélo (Parle avec elle, Tout sur ma mère) s’offre ici un voyage en terre fantastique en citant par clins d’œil le cinéma de Luis Bunuel et de Fritz Lang, et beaucoup plus ouvertement encore, Les yeux sans visage, classique réalisé par Franju en 1960.

Construction en retours en arrière, en détours, en suspense… Almodovar s’amuse. Et nous aussi. Car au cœur de cette Peau que j’habite restent encore deux des éléments qui nous font tant aimer son cinéma.

Sa direction artistique d’abord, flamboyante et élégante, par laquelle chaque plan devient un tableau à fouiller, jamais statique, toujours vertigineux.

Et puis, bien sûr, ce sans quoi Almodovar ne serait pas Almodovar : sa direction d’acteurs, fine, précise, révélatrice (au sens premier du terme), qui transforme la sublimissime Elena Anaya (déjà vue dans Parle avec elle) en créature aussi intrigante que séduisante, face à un Antonio Banderas visiblement ravi de retrouver son réalisateur fétiche (c’est Almodovar qui avait révélé le futur Zorro en 1982 dans Le labyrinthe des passions), qui le lui rend bien en refaisant de lui cet acteur inquiétant, cruel, sexy, envoûtant.

Et s’il est presque devenu drôle (sauf pour lui) de voir chaque année ou presque Pedro Almodovar venir présenter sa nouvelle pépite au Festival de Cannes et repartir sans la Palme d’or, cela ne devrait pas empêcher l’envie d’habiter avec lui cette peau si fascinante.





