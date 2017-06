20 x 5 à la Cinémathèque : à vos classiques

Qu’est-ce qu’un classique? Si tout un chacun a une idée plus ou moins précise de ce que le nom recouvre, la Cinémathèque va mettre tout le monde d’accord du 1er juillet au 31 août prochains en chouchoutant tout particulièrement quelques-uns des plus beaux spécimens du patrimoine cinématographique mondial.

Occasion rare et précieuse de (re)découvrir ces fameux classiques du cinéma, le cycle 20 x 5 (qui réunira donc 100 films, selon une logique mathématique imparable) sera ainsi l’occasion d’un voyage à travers l’histoire, ponctué d’étapes qui méritent assurément l’arrêt devant un grand écran.

Car si la cinéphilie se construit bien sûr par le visionnement de ces films plus grands que nature, c’est aussi sur grand écran qu’elle se consolide, en permettant à ces œuvres d’exprimer leur plein potentiel, et d’être vues comme il se doit : en grand, à la hauteur de ce qu’elles sont.

Au menu de ces réjouissances estivales, on pourra donc découvrir 5 films choisis dans la filmographie de 20 grands cinéastes, parmi lesquels quelques héros de la Nouvelle Vague et associés (Jean-Luc Godard, François Truffaut, Agnès Varda), du Nouvel Hollywood (Robert Altman) ou du vieil Hollywood (John Ford).

À bout de souffle, La règle du jeu, Belle de jour, Ordet, Rosetta, Aprile, Vol au-dessus d’un nid de coucou (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), Amarcord, Le bébé de Rosemary (Rosemary’s Baby), L’amour est un pouvoir sacré (Breaking the Waves), Les 400 coups, À tout prendre, Le dictateur (The Great Dictator), M.A.S.H., La chevauchée fantastique (Stagecoach)… oui, ils seront tous là, et bien d’autres encore, à la Cinémathèque, sur grand écran, juste pour nos beaux yeux. Et l’été n’en sera forcément que plus lumineux





Tous les détails sur le cycle 5 x 20 sur le site de la Cinémathèque québécoise