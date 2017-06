Pascale Bussières : l’entrevue CV

Elle a beau avoir eu quasiment 50 rôles, depuis son apparition bouleversante en ado mal dans sa peau dans Sonatine en 1984, quelque chose semble toujours encore nous échapper. Un mystère. Un secret qui paraît se cacher derrière son regard pétillant. Un truc en plus qui fait l’étoffe de celles qui comptent, probablement. Pour nous, et à l’occasion de la diffusion du premier long de Guy Édoin, Marécages, où elle joue Marie Santerre, une fermière tantôt mère-courage tantôt femme blessée, et où son magnétisme irradie, Pascale Bussières revient sur quelques-uns de ses rôles marquants.





Sonatine, de Micheline Lanctôt Photo : CMA

Chantal dans Sonatine (Micheline Lanctôt, 1984)

Oh là là, ça fait longtemps! C’était un film tragique, mais je me souviens qu’en le faisant, je n’avais pas du tout l’impression de participer à quelque chose de tragique, parce que j’étais dans un état de découverte fabuleux : le tournage, le film, la rencontre fulgurante avec Micheline, qui a été déterminante. Et tout ça est parti d’une annonce que j’avais entendue à Radio-Canada. Francine Grimaldi, à la demande de Micheline, avait passé une annonce à la radio pour trouver deux adolescentes. Elle n’avait pas trouvé ni dans les écoles ni par les agences de casting. Ma mère avait noté le numéro de téléphone. Et tout simplement, j’ai appelé, je me suis rendue sans avoir aucune idée de ce que ça pouvait représenter, sans avoir d’ambition secrète ou avouée de devenir comédienne. J’étais monitrice dans des camps de vacances. J’essayais plein d’affaires sans idéaliser du tout ce monde-là. Je n’avais pas d’idole, même si j’avais adoré Les pétroleuses (rires). Je suis donc arrivée de façon très détachée – et je crois que c’est ce qui a plu à Micheline. J’ai aimé l’expérience, le milieu, la mécanique du tournage, l’ambiance, la convivialité, l’humour, l’espèce de synergie collective au service d’un but unique… c’est beau. C’est une machine qui fonctionne très bien, un plateau de tournage. Et ultimement, que le film soit bon ou non, qu’il marche ou non, l’exercice est tellement le fun. Je le ressens encore aujourd’hui. Même si ça a pu provoquer des batailles psychiques chez moi – est-ce que j’aime ça, est-ce que je veux continuer, est-ce que ça coûte trop cher émotivement? –, finalement, ça reste ce que je préfère. Et une rencontre comme Micheline, ça donne un axe. Je suis sûre que si j’avais commencé avec quelqu’un d’autre, l’axe n’aurait pas été le même.

Eldorado, de Charles Binamé Photo : Alliance Vivafilm

Rita dans Eldorado (Charles Binamé, 1994)

Ça non plus, on ne savait pas en le faisant que le film aurait cette force symbolique, qu’il marquerait autant son époque. Sans être un film phare, ça a vraiment été un film qui faisait écho à cette génération X. C’était un pari audacieux aussi. Je me souviens qu’on s’était beaucoup inspirés de Short Cuts, de Robert Altman, ce film choral où différents destins se croisent et se rejoignent. On a fait beaucoup d’exercices d’improvisation aussi, des rencontres de 3-4 jours dans un chalet pour donner des lignes directrices aux personnages et nous donner à tous un genre de structure interne de base qui nous permettrait d’improviser ensuite. Je me souviens que c’était périlleux, mais tellement trippant! Sur un plateau de tournage, on est dans une bulle, protégé. Lorsqu’on dit « Action », tout le monde sait ce qui se passe et ça circonscrit le terrain de jeu. Mais là, le terrain de jeu était plus wild et les gens n’étaient pas forcément au courant de ce qui se passait. Un peu comme dans Les idiots, de Lars Von Trier. C’était une vraie expérience de création et je crois que c’était aussi la première fois que je réalisais que le cinéma peut être aussi important socialement et peut rallier de cette façon.

Twilight of the Ice Nymphs, de Guy Maddin Photo : Zeitgeist Films

Juliana dans Twilight of the Ice Nymphs (Guy Maddin, 1996)

Ça, c’est dans les plus weird! Weird de chez weird! C’était comme d’arriver dans un livre de contes d’Andersen ou Alice au pays des merveilles. Un monde à l’envers. C’est l’underground canadien-anglais qu’on ne connaît pas beaucoup, mais qui est wild. Winnipeg, c’est un peu au milieu de nulle part en plus. Si on ajoute les origines islandaises de Guy Maddin, qui ont forgé son imaginaire, tous les jeunes artistes qui se sont greffés à son univers bénévolement pour travailler avec lui, le Grand Nord canadien... C’était quelque chose. Maddin, c’est un cinéaste culte, tout le monde veut travailler avec lui et embarquer dans son univers baroque, affirmé, très mis en scène, même s’il est connu peut-être par 3000 personnes dans le monde! Je me souviens qu’une journée, il y avait quelque chose comme 1000 autruches dans le studio où on tournait, et qu’elles nous attaquaient! Disons que c’est le genre de choses qui n’arrivent pas souvent.

Un 32 août sur terre, de Denis Villeneuve Photo : France-Film

Simone dans Un 32 août sur terre (Denis Villeneuve, 1997)

Ça a été une expérience de tournage marquante. Et c’est un très beau film aussi que j’ai revu à Cannes le mois dernier, sur la plage, lors d’une projection très belle, très émouvante, de la copie restaurée par Éléphant, qui a vraiment fait un beau travail. Je me souviens d’un tournage quasi surréel, de grande liberté. Tout le monde avait le vent dans les voiles, c’était l’époque de la première nouvelle vague du cinéma québécois, avec André Turpin, Manon Briand et bien sûr Denis. On sentait ce haut de vague. C’est sûr qu’en le revoyant, j’ai constaté que ça avait vieilli, que le langage cinématographique a beaucoup changé, mais on sent quand même la patte de Denis, les ruptures dans le montage, le travail sonore, ce style très affirmé et volontaire. On ne savait pas où il allait se rendre, mais il y avait quand même déjà quelque chose de très singulier, notamment par rapport à la mouvance du cinéma vérité. Il était plus formel, plus esthétisant, la ligne dramatique était toute mince, ce qu’on a pu lui reprocher d’ailleurs. Et de notre côté, on l’a tourné dans le désert, pendant plusieurs jours, avec des tempêtes de vent débiles qui forçaient l’arrêt du tournage, tout en vivant dans des casinos-hôtels qui représentaient tout ce que l’Amérique peut avoir de plus effrayant et de plus intriguant. C’était hallucinant. Et puis, Alexis Martin était tellement drôle. On a beaucoup ri!

Emporte moi, de Léa Pool Photo : France-Film

Mère de Hanna, dans Emporte-moi (Léa Pool, 1998)

Décidément. Après l’ado suicidaire de Sonatine, la mère suicidaire (rires)! C’était un beau rôle. Et puis je jouais la mère de Karine Vanasse, qui commençait, à l’âge où moi j’avais commencé. Tout est dans tout! C’était très émouvant. Ma scène préférée de ma cinématographie est dans ce film : lorsque le personnage que je joue patine, trébuche et tombe, en passant du rire aux larmes. C’est une scène que jerouve très belle. J’ai collaboré plusieurs fois avec Léa, qui fait des films très intimes avec une manière détendue de faire du cinéma. Elle est très douce. Si je compare avec Denis, c’est un monde! Lui est anxieux, nerveux. Il se balade constamment. Il est comme une bande dessinée vivante! Mais symboliquement, ce rôle était fort pour moi aussi. C’était mon premier rôle de mère. Ma vie, d’ailleurs, est rythmée par les rôles. Les films sont venus ponctuer les époques pour moi, peut-être plus que les événements de la vraie vie.

La répétition, de Catherine Corsini Photo : Cinémaginaire

Louise, dans La répétition (Catherine Corsini, 2000)

C’est un souvenir horrible. Le seul tournage, en fait, éprouvant que j’ai connu. La réalisatrice était très dure, très colérique, très déstabilisante. Cruelle, même. Je pense qu’en France, c’est peut-être plus légion qu’ici. Quand on fait partie d’une famille d’acteurs, c’est peut-être plus facile, mais là, j’étais l’étrangère qui débarque. J’étais enceinte de mon premier enfant, ce qui créait beaucoup de fragilité en plus. Emmanuelle (Béart) est une star, mais elle était assez solidaire et me disait « Ne te laisse pas atteindre ». Sauf que la réalisatrice me cherchait! C’était un peu tarabiscoté comme relation. J’en étais presque arrivée à remettre ma carrière en question en me disant que si la vie professionnelle devenait si envahissante, ça ne marcherait pas. J’ai voulu arrêter en plein milieu, ce qui ne m’était jamais arrivé. Je suis plutôt facile d’habitude! En même temps, ce film-là m’a fait monter le tapis rouge, à Cannes, j’étais avec mon bébé qui n’avait que 14 jours. C’était un chouette moment tout de même.

Ma vie en cinémascope, de Denise Filiatrault Photo : Cinémaginaire

Alys Robi, dans Ma vie en cinémascope (Denise Filiatrault, 2004)

Quand on me l’a proposé, je n’y croyais pas du tout! Je ne pensais pas du tout avoir le bon casting. Je ne la connaissais pas vraiment non plus. Et quand j’ai pris connaissance de ses chansons, ce n’était pas mieux, c’était antinomique avec moi! Mais Denise Filiatrault insistait. Elle voyait un côté distingué, classe qui nous rassemblait. Malgré le fait qu’elle soit devenue une chanteuse de cabaret, elle avait une ampleur plutôt rare pour une Canadienne française à l’époque. J’avoue que de moi-même, je n’avais pas fait cette connexion. Dans ma tête, elle était flamboyante, haute en couleurs, ce que je ne suis pas du tout. J’avais quand même passé l’audition en faisant un moment d’émotion, où elle pleure, et un moment où elle chante. J’avais toujours un peu chanté alors ça ne m’énervait pas trop. Mais je suis tombée dans la scène d’émotion à fond, en larmes, j’étais dans un moment particulièrement fébrile et Denise pleurait aussi! Finalement, je l’ai fait et j’ai enregistré toutes les chansons d’abord, avec l’aide d’un coach vocal, et j’ai pu entrer dans le personnage par la musique, ce qui était une bonne affaire parce que ça cassait un défi. Mais là encore, j’avais deux bébés qui m’attendaient à la maison tous les soirs. Ça a été des moments pas mal intenses, à tous les niveaux. Mais ça m’a fait beaucoup de bien. Denise m’a sortie de mes zones de confort en me faisant aller vers des choses très jouissives aussi, à travers ce personnage plus grand que nature, ambitieux, excessif.

Marécages, de Guy Édoin Photo : Métropole Films Distribution

Marie Santerre, dans Marécages (Guy Édoin, 2011)

J’aime beaucoup l’écriture de Guy Édoin. En fait, j’avais vu son court métrage La battue quand j’étais présidente du jury au festival Regard sur le court à Saguenay. En peu de temps, il créait un tel climat! Les relations étaient complexes, souterraines, et le jeu des actrices, extraordinaire. Je me souviens m’être dit en le regardant « Un jour, j’aimerais travailler avec lui ». L’année suivante, il m’envoyait le scénario de Marécages! J’ai adoré ça. Son regard à la fois impitoyable et tendre, honnête, jamais racoleur. C’était tellement fort. Et j’aimais aussi qu’il revisite son propre territoire, chez lui, son enfance, cette dualité interne assez forte entre le rural et l’urbain, l’hétérosexualité et l’homosexualité, avec son œil de cinéaste. On a tourné sur la ferme familiale, avec ses parents, des paysans comme on n’en voit plus beaucoup, des gens formidables, résilients. Je me souviens de sa grande sœur, Pascale, qui est trisomique. J’étais allée quelques jours faire un stage pour au moins apprendre à traire une vache, et elle était assise dans l’allée centrale d’une vieille grange, au milieu des vaches, avec sa nièce dans ses bras. Elle savait que je m’en venais, elle s’était maquillée. Je me souviens de m’être dit « Wow, ça va être écoeurant » en ouvrant la porte de l’étable et en la découvrant, comme ça.





La bande-annonce de Marécages, diffusé à ICI RADIO-CANADA TÉLÉ vendredi 23 juin, à 2 h 30 (source : YouTube)