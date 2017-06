Daniel Day-Lewis : et s’il n’en restait qu’un?

Il a gagné 3 Oscar, 2 Golden Globes, 4 prix BAFTA, et un total de près de 135 prix internationaux pour une filmographie qui, pourtant, ne contient « que » 20 films. Mais quels rôles! Quels personnages! Quelles interprétations!

Daniel Day-Lewis, 60 ans, dont la présence indiscutable et le charisme à la fois mystérieux et naturel rappelle un genre de Meryl Streep au masculin (en version plus rare et moins éparpillée), a pourtant décidé d’arrêter, prenant une retraite de son métier que certains jugent bien légitime, mais que beaucoup regrettent déjà.

Pour lui rendre hommage, nous nous sommes lancé le défi de choisir un rôle qui résume tous ceux qu’il a interprétés, un rôle clé qui contiendrait l’essence du travail de Daniel Day-Lewis.

Il s’agit d’un choix difficile, bien sûr, tant l’intense comédien, formé par des années de théâtre, aura habité des personnages inoubliables en explorant toute une gamme de sentiments aussi différents que profonds. Il y a sa timidité cachant un volcan d’émotions dans My Beautiful Laundrette, de Stephen Frears, chronique dure et cruelle des années Thatcher. Il y a sa résilience bouleversante dans My Left Foot ou le cauchemar qu'il nous fait partager dans In the Name of the Father (pour lequel il a intensément maigri et s’est préparé en subissant de véritables interrogatoires musclés en prison) ou encore la cruauté machiavélique du Boucher dans Gangs of New York, de Martin Scorsese, ou même la prestance historique de Lincoln, dont il a pris les traits pour Steven Spielberg.





There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson Photo : Incendo Media



Mais rendons à César ce qui appartient à César : c’est probablement sous le regard de Paul Thomas Anderson, en 2007, dans There Will Be Blood, où il interprète un prospecteur débarquant en Californie avec son fils pour s’abreuver à la nouvelle manne pétrolière, que son talent est le plus explosif, le plus évident. En effet, comme dans tous ses rôles, Day-Lewis y déploie à la perfection une façon d’être un homme mi-tendre, mi-sanguinaire; mi-paternel, mi-conquérant. L’homme, selon Day-Lewis et ses rôles, c’est cela; une ligne fine sur laquelle marcher et qui sépare à peine l’animal qui protège son territoire de l’humain bâtisseur.

Instinctif et d’une intensité folle, Daniel Day Lewis incarne à sa façon une masculinité exubérante et violente, pleine de contradictions, de failles et de faiblesses. Toutefois, au-delà de cette dimension déjà fascinante, Daniel Day-Lewis, c’est aussi beaucoup plus simplement un regard. Le sien est clair, brillant et d’une profondeur qui donne envie de plonger, même si l’on se doute que rien ne sera tranquille ou doux. Son regard est délicat et brutal à la fois, et recèle un mystère dont on mesure tout particulièrement l’étrange pouvoir d’envoûtement dans There Will Be Blood.

Puisque les boucles sont faites pour être bouclées, c’est chez le même Paul Thomas Anderson, dans Phantom Thread (à sortir d’ici la fin de l’année 2017) que Daniel Day-Lewis jouera son dernier rôle : celui du couturier de la famille royale et de la haute société dans le Londres des années 50. On le savourera bien sûr entièrement puisqu’il n’y en aura pas d’autre.

La bande-annonce de There Will Be Blood (source : YouTube)