Le trésor d’ICI TOU.TV : Une éducation

Pourquoi regarde-t-on des films? Pour 1001 raisons. Il ne fait aucun doute que la découverte d’un nouveau visage, d’un nouveau talent, en fasse partie.

En 2009, lorsque la cinéaste danoise Lone Scherfig réalise son premier film hors des frontières de son pays natal, après les jolis coups d’éclat d’Italian for Beginners ou de Wilbur Wants to Kill Himself, l’attention est évidemment sur elle. Va-t-elle diluer son style? L’affadir pour l’internationaliser? Gommer de sa singularité pour plaire partout?

Le temps n’aura en réalité même pas été donné de le savoir, tant tout le projet d’Une éducation (Prix du public au festival de Sundance) est vampirisé par la présence d’une jeune actrice que les années à venir allaient consacrer pour de bon. Le talent et le raffinement de Carey Mulligan éclaboussent tout dans un de ses premiers rôles.





Une éducation, de Lone Sherfig Photo : Métropole Films Distribution



Au fond, l’histoire de Jenny, 16 ans, pensionnaire à Twickenham qui ne rêve que de l’Université d’Oxford, en 1961, et voit ses plans chamboulés par l’irruption dans sa vie un brin tristounette de David, un trentenaire cultivé et branché épris de liberté et de dolce vita, n’a rien de spectaculaire. Fable morale mais pas moralisatrice, conte d’émancipation pop et coloré, touche de réflexion sur la condition féminine, dialogues juste assez piquants et vivants (la présence de l’écrivain Nick Hornby au scénario n’a certainement pas nui) : dans une Angleterre des années 60 reconstituée avec soin, le ton est chaleureux et optimiste, mais n’empêche pas les quelques clichés qui l’émaillent d’être repérés.

Au point que l’on aurait pu se détourner de cette Éducation? Non, car la lumineuse Carey Mulligan en est le phare. Celui dont on n’arrive pas vraiment à détourner le regard. Espiègle, adorable, radieuse, elle n’a, en 2009, qu’été aperçue dans Pride and Prejudice et Public Enemies. Toutefois, ce rôle de Jenny qu’elle endosse avec une fraîcheur et une spontanéité rares va tout changer. En révélant son charme, quelque part entre la grâce d’Audrey Hepburn et la vitalité d’Anna Karina, Une éducation met au monde Carey Mulligan. Autant qu’elle fait exister le film en retour. Le meilleur échange de bons procédés possible.



La bande-annonce du film Une éducation, offert sur ICI TOU.TV EXTRA (source : Dailymotion)