Petit poisson devenu grand

Nemo est un fort joli poisson-clown, mais handicapé par une nageoire sous-dimensionnée, au grand dam de son papa, Marin. Pourtant, le petit, qui a bien l’intention de ne se laisser distancer par rien ni personne, décide de braver son handicap et de nager jusqu’à la surface devant ses amis ébahis. Manque de chance, il se fait attraper par un plongeur…

Histoire de barboter comme un poisson dans l’eau dans l’univers imaginé par Andrew Stanton et Lee Unkrich, avant la diffusion de Trouver Nemo dimanche, et de se rafraîchir la mémoire, voici cinq choses à savoir sur le film.

Parler comme un poisson

En version originale, pour doubler les petits poissons, on a utilisé les voix d’Albert Brooks, d’Ellen DeGeneres, de William Dafoe, de Geoffrey Rush, d’Eric Bana, mais aussi d’Andrew Stanton, le réalisateur, qui prête son joli timbre à Crush (George). Au Québec, ce sont notamment Pierre Auger, Anne Dorval, Guy Nadon ou Xavier Dolan (dans le rôle de Tad) qui prêtent leur voix aux personnages.





Trouver Nemo, d'Andrew Stanton Photo : Buena Vista Canada



Les poissons en danger

Il n’y a pas que dans Trouver Nemo que les poissons sont en danger. Dans la vraie vie aussi. Après la sortie du film, les animaleries britanniques et américaines ont enregistré une hausse des ventes de mignons petits poissons bariolés de 30 à 40 %. Toutefois, dans la tête de leurs nouveaux – et jeunes – propriétaires, il s’agissait de faire « comme dans le film » pour aider leur Nemo à retrouver le chemin de la mer via… la cuvette des toilettes. Aujourd’hui, après des pêches estimées à 1 million de poissons par an, on estime que l’espèce est éteinte aux Philippines et dans certains coins de la Thaïlande et du Sri Lanka.



Un océan de références

Outre les habituelles références à l’univers de Pixar (le camion Pizza Planet, une figurine de Buzz L’éclair qui traîne) et de Disney (le ventre de la baleine, comme dans Pinocchio), Trouver Nemo fait de jolis clins d’œil aux Dents de la mer (le requin s’appelle Bruce, comme le nom donné par Spielberg à sa maquette de requin), à The Shining (le requin, encore lui, poursuit Marin et Dory, comme Jack Nicholson), à Wallace et Gromit, aux Monty Pythons ou à Psychose.





Trouver Nemo, d'Andrew Stanton Photo : Buena Vista Canada



Petit poisson, grandes recettes

Avec ses bulles et ses aventures, Nemo aura fait fondre le cœur du public, au point de récolter le plus grand succès de tous les temps pour un film d’animation (record détenu avant lui par Le roi lion). Cette réussite lui a valu une place dans le club select des 10 plus grands succès américains de l’histoire, aux côtés de La guerre des étoiles ou du Seigneur des anneaux. Oh, bien sûr, Trouver Nemo a aussi remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2003!



Comme des poissons dans l’eau

Perfectionnistes et animés par un souci du détail qui leur est particulier, les dessinateurs de Pixar se sont inspirés de visites dans des aquariums, de conseils d’ichtyologistes et de plongées à Hawaï (dur métier), et ont fait installer un aquarium dans les locaux de Pixar. Rien d’étonnant à ce que la préparation de Trouver Nemo ait duré presque 5 ans avec une équipe de 180 personnes.



La bande-annonce de Trouver Nemo, diffusé dans Le monde merveilleux de Disney, le dimanche 18 juin à 15 h, sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ (source : YouTube)