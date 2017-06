Le trésor d’ICI TOU.TV : Un poison violent

Il y a toujours quelque chose de terriblement émouvant dans la première œuvre d’un auteur, quelque chose d’intangible et de magique. Comme dans cette envie de faire du cinéma qui irradie d’Un poison violent, qui transcende même les maladresses, le récit qui se conclut un peu trop rapidement ou les quelques rouages qui grincent encore. .

C’est ce sentiment, précieux et rare, d’assister à une naissance que provoque la vision de ce premier long métrage de l’étonnante Katell Quillévéré, dont le titre est un clin d’œil à Serge Gainsbourg et qui lui a notamment valu le prestigieux prix Jean-Vigo. Depuis, la cinéaste française a définitivement convaincu les cinéphiles avec l’impeccable Suzanne et le bouleversant Réparer les vivants. Toutefois, en 2010, dans ce premier essai qu’elle lance à à peine 29 ans, c’est déjà toute sa singularité, faite d’un étrange mélange de quotidien et de scènes épiques, qu’elle réussit à exprimer.

Il s’agit d’un premier film, donc, construit autour du nouveau visage de Clara Augarde, qui y interprète Anna. Le visage d’une jeune fille de 14 ans, revenue d’un pensionnat et s’apprêtant à faire sa confirmation, et sur lequel se lit aisément la guerre sans merci que se livrent ses pulsions sexuelles, spirituelles, mortelles... La jeune fille est troublée.

Un poison violent, de Katell Quillévéré Photo : FunFilm Distribution Inc.

Mais ce trouble et cette héroïne tentée par le mysticisme, nous les connaissons déjà. Nous les avons déjà croisés sous les traits de la Thérèse, d’Alain Cavalier, de la Suzanne d’À nos amours, de Pialat, dans l’Hadewijch, de Bruno Dumont, dans La naissance des pieuvres, de Céline Sciamma, dans le cinéma de Rivette ou de Bresson… Oui, Anna est un archétype : la jeune fille innocente rongée par ses questionnements, dévorée par un désir d’émancipation, l’été, à la campagne. L’équation a déjà été posée mille fois.

Toutefois, c’est bien ce qui rend Un poison violent si surprenant. Les cartes ont déjà été jouées, et pourtant, elles ne cessent de donner l’impression qu’elles sont neuves, comme sortant à peine du paquet. De l’inédit dans le banal, du rare dans l’ordinaire, qui tient principalement à la distance trouvée par cette réalisatrice pour observer cette jeune femme.

Ni trop loin, ni trop proche. Comme dirait Jean-Luc Godard, Killevéré trouve l’image juste (et non juste l’image) en la regardant avec pudeur, tendresse, mais aussi sauvagerie, comme si elle redéfinissait la position de cinéaste pour la transformer en récepteur ultra-sensible aux ondes de toutes sortes qui traversent son personnage en plein bouleversement, mais aussi la mère de cette dernière (émouvante Lio), un jeune prêtre confronté aux doutes et un grand-père mourant et rigolard (étonnant Michel Galabru). Killeveré, et ce n’est pas rien, filme doucement, posément, avec assurance, mais sans arrogance. Le calme en pleine tempête, en somme.

