Du cinéma en plein air

À vos agendas : Radio-Canada investit les Jardins Gamelins, en plein cœur du Quartier des spectacles à Montréal, pour projeter trois films en plein air.

Rendez-vous dès le coucher du soleil, vers 21 h, les dimanches 11 juin, 6 août et 3 septembre, pour (re)découvrir dans une ambiance toute particulière, pieds dans l’herbe et air pur, Ça sent la coupe, de Patrice Sauvé, Les mauvaises herbes, de Louis Bélanger, et Chasse-galerie : la légende, de Jean-Philippe Duval.

Votre seule mission pour ces trois soirs? Ne pas oublier votre chaise pliante ou votre couverture et profiter à plein, gratuitement, de ce que notre cinéma a à vous offrir.

La bande-annonce de Ça sent la coupe (source : YouTube)



Tous les détails : Radio-Canada.ca/jardinsgamelin.