Est-ce féministe d’aller voir Wonder Woman?

Avec son lasso lumineux en bandoulière, Wonder Woman est la première. Pas la première superhéroïne à tenter de sauver le monde dans un costume de latex ou autre matière moulante (de Catwoman à la Veuve noire, elles ont déjà fait leurs preuves). Mais la première à avoir droit à son propre film, réalisé par une femme.

Car oui, Wonder Woman a été réalisé par une femme, Patty Jenkins, cinéaste de qui l’on n’avait plus eu de nouvelles depuis 2003, avec son rugueux Monster, et à qui l’on a confié la délicate mission d’enfin faire éclater le fameux plafond de verre.

Une superhéroïne sculpturale et dangereuse, et une réalisatrice en pleine possession de ses moyens, donc. Mais cela suffit-il pour en faire un film féministe?

Wonder Woman, de Patty Jenkins Photo : Warner Bros. Inc.



Oui : l’argent est le nerf de la guerre

Évidemment, les résultats en salle sont, dans ce cas, déterminants. Car pour que les studios qui possèdent ces franchises (dans ce cas DC Entertainment et Warner Bros) finissent par se dire qu’il n’y a aucune différence à confier la réalisation de telles superproductions à des hommes ou à des femmes, il faut un langage auquel ils peuvent se soumettre : celui de l’argent. Donc, aller voir Wonder Woman et, ainsi, prouver financièrement que le sexe de la personne qui réalise ou du héros qui porte le film ne change rien à l’envie d’y aller participe nécessairement, au moins un peu, d’un geste politique et féministe. Les femmes l’ont d’ailleurs compris, un grand mouvement spontané a agité les réseaux sociaux au cours de la dernière semaine pour s’encourager les unes les autres à aller voir le film en salle. Et les efforts ont payé. En début de semaine, le film avait engrangé plus de 220 millions de dollars de recettes partout dans le monde.





Wonder Woman, de Patty Jenkins Photo : Warner Bros. Inc.



Non : ce n’est pas avec un film de superhéros que l’on changera le monde

La première demi-heure de Wonder Woman, sur l’île des Amazones où la jeune Diana grandit, a quelque chose de fascinant. Au départ, on ne peut pas nier l’effet de curiosité. Oui, ce sont des femmes (dont l’impeccable Robin Wright) qui se battent avec férocité, dans un décor de rêve, s’entraînant à défendre la Terre, le bonheur et la paix, selon leur mission divine. Comme des miss Monde, en somme, mais avec des glaives et des armures fort seyantes. Mais très rapidement, le fait que des femmes soient des guerrières et des maîtresses absolues de leurs destins, et du nôtre, ne change plus rien. Elles gèrent leur univers, nous avons du plaisir. Le divertissement est assuré.

Malheureusement, les choses se gâtent ensuite. Diana, devenue Wonder Woman, débarque dans le vrai monde, en pleine Première Guerre mondiale, et aide un espion britannique à tout résoudre. Elle n’est donc plus tout à fait maîtresse du récit et devient, pendant un long deuxième acte, celle qui suit. Pire : très vite, les limites du jeu de Gal Gadot se remarquent aussi. Non que la jeune femme n’ait pas le physique de l’emploi ou que ses chorégraphies de combat ne la mettent pas en valeur, bien au contraire. Mais son jeu (sourcil froncé lorsqu’elle est déterminée, œil rond lorsqu’elle est surprise) est limité. Autant que la définition de son personnage, d’ailleurs. Fantasme de toute jeune fille candide, mais qui serait surpuissante, elle apparaît vite comme une véritable machine à tuer agissant, hors combat, comme une enfant de 8 ans.

La grande différence entre Wonder Woman, Batman, Iron Man, Captain America et les autres n’est pas que l’une soit une femme et pas les autres. Ni que l’une soit mise en scène par une femme (puisque la réalisation reste quasi identique à tout ce que les hommes ont pu faire par le passé, en particulier Zack Snyder), et les autres, non. C’est que l’héroïne, contrairement aux autres héros, manque de cette personnalité riche, complexe, attachante qui en ferait, enfin, cette superhéroïne espérée, ce modèle inspirant qui changerait véritablement le monde.



Wonder Woman, en salle depuis vendredi 2 juin. La bande-annonce (source : YouTube).