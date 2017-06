10 films pour l’été

Rayon québécois : la variété au menu

Ils seront trois de chez nous à se disputer nos faveurs durant l’été. Trois œuvres aux styles bien différents, trois preuves de plus que le cinéma québécois est aussi vaste qu’inclassable.

Le plus gros des trois, De père en flic 2 (d’Émile Gaudreault), partira le bal le 14 juillet en organisant nos retrouvailles avec Marc et Jacques Laroche (Louis-José Houde et Michel Côté), que l’on a quittés en 2009. On espère cette suite aussi drôle et punchée que le film précédent.

Louis-José Houde et Michel Coté dans une scène du film « De père en flic 2 » Photo : Karine Dufour



Le 25 août, c’est du côté de l’expressionnisme et d’une monstruosité noire et grinçante qu’on se promènera avec Le problème d’infiltration (de Robert Morin), qui transformera Christian Bégin en docteur narcissique qui va vivre une journée d’enfer et de profonde remise en question, et qu’on suivra dans une succession de terrifiants plans-séquences, annonce-t-on.

Enfin, en empiétant à peine sur l’automne, dès le 15 septembre, on regardera attentivement Et au pire, on se mariera, adapté du roman remarqué de Sophie Bienvenu et réalisé par Léa Pool, dont le précédent La passion d’Augustine a tant séduit les Québécois. Trêve de nonnes, puisque cette fois, la cinéaste s’attache à raconter l’histoire d’une jeune fille de 14 ans (Sophie Nélisse) perdue entre sa colère contre sa mère et son amour pour un homme du double de son âge.



Rayon mégaproductions : on sort les gros canons

Suites, adaptations, recommencement, reprises, croisements d’univers : le moins que l’on puisse dire, c’est que l’été sera un terreau fertile pour les franchises. Comme il l’est depuis de (trop?) nombreuses années maintenant.

Au menu des retrouvailles, donc, on pourra renouer avec l’homme-araignée qui s’amuse avec les superhéros des Avengers dans le judicieusement nommé Spiderman : les retrouvailles (Jon Watts, le 7 juillet), mais aussi avec César et ses amis velus dans La guerre de la planète des singes (Matt Reeves, le 14 juillet), troisième opus de cette bataille qui n’en finit plus de finir entre les singes et les hommes pour le contrôle de la terre. Du côté des adaptations, ce sera vers la bande dessinée futuriste, et plus particulièrement Valérian, que tentera de nous emmener Luc Besson avec Valérian et la Cité des mille planètes, où deux agents spatiotemporels (et Rihanna, dont le nom figure aussi au générique) auront la délicate mission de sauver l’univers, rien que ça. Pour le film le plus cher de l’histoire du cinéma français, on n’en attendait pas moins.





Dunkerque de Christopher Nolan Photo : Warner Bros. Inc.

Enfin, le 21 juillet, le héros des mégaproductions d’auteur contemporaines, Christopher Nolan, devrait épater la galerie avec sa reconstitution que l’on imagine déjà épique, et probablement tonitruante (on peut lire ici et là qu’il y aurait pas moins de 2000 figurants dans certaines scènes), de l’évacuation des troupes alliées en 1940 dans Dunkerque.



Rayon curiosités : hors des sentiers battus?

L’été, les neurones ne fondant pas pour autant, on sera peut-être tentés de continuer à vouloir rendre visite à des films qui ne se contentent pas de nous en mettre plein la vue.

Premier arrêt, le 7 juillet, devant le nouveau film des singuliers et iconoclastes créateurs belges Dominique Abel et Fiona Gordon (Rumba, La fée) dont on espère que le nouveau Paris pieds nus et son récit foufou d’une bibliothécaire canadienne perdue dans la Ville Lumière fera retrouver toute la poésie fantaisiste et burlesque. On sera en tout cas émus d’y voir la grande Emmanuelle Riva dans son dernier rôle (la comédienne s’est éteinte au début de l’année).

L’été étant logiquement la saison pour parler de réchauffement, le 28 juillet, on pourra aussi se titiller le sens de l’engagement sociopolitique devant An Inconvenient Sequel: Truth to Power (de Bonni Cohen et Jon Shenk), la suite du documentaire oscarisé An Inconvenient Truth qui suivra aussi les multiples tentatives de l’ancien vice-président américain Al Gore pour lutter contre les changements climatiques.

Dans un rayon moins conscientisé, mais probablement plus loufoque, le 18 août, on sera assurément curieux de découvrir Patti Cake$, petite sensation indépendante du dernier festival de Sundance achetée à grands frais par la Fox après sa présentation là-bas. Premier film de Geremy Jasper, cette comédie pleine de mauvais esprit suit à la trace l’émancipation d’une jeune et enrobée apprentie rapeuse du New Jersey (la comédienne australienne Danielle Macdonald).

Patti Cake$ Photo : 20th Century Fox



De tout pour tous? L’été cinéma sera en tout cas généreux. À suivre, dans quelques mois pour voir si les résultats sont à la hauteur des attentes.