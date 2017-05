Le Gala Québec Cinéma en 3 coups de cœur

Évidemment, certains repartiront déçus. D’autres, au contraire, seront en liesse. Mais en attendant de savoir qui seront les heureux gagnants des tout nouveaux prix Iris, récompensant le meilleur de notre cinéma, j’ai eu envie de braquer le projecteur sur trois films qui le méritent assurément. Mes chouchous personnels de l’année, si vous préférez.



L’exercice étant difficile, je me suis limitée aux seules catégories dites reines (meilleur film, meilleur premier rôle féminin, meilleur premier rôle masculin) pour les dénicher.





Meilleur film : Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau, de Mathieu Denis et Simon Lavoie

Oui, il dure trois heures et des poussières. Oui, il commence par un long écran noir qui peut rendre impatient. Oui, il peut être irritant par moments. Mais quel film de cinéma! De ces films dont on sort avec un léger vertige, plus tout à fait sûr d’où l’on est. De ces films ambitieux et intimes à la fois, rageurs, symboliques, politiques. Charge radicale contre les travers de notre société embourgeoisée, mais aussi contre ceux qui veulent l’anéantir, aussi stériles que violents, réflexion stimulante sur quatre anarchistes poètes et terroristes, issus du mouvement des carrés rouges, aussi libres qu’ils sont enfermés dans leurs propres idéologies. Capable de passer de la violence la plus terrible à la sensualité la plus sublime, la mise en scène y est riche, inventive, et raconte par ses seules images l’histoire d’un désenchantement, d’un échec. Mais surtout, au-delà de l’expérience folle, Ceux qui font les révolutions…, film érudit, politique, passionnant, qui prend tout et tout le monde à rebrousse-poil, reste notre coup de cœur l’année, parce qu’il est, d’abord et avant tout, une déclaration d’amour à la puissance et à la grandeur du cinéma lui-même.

La bande-annonce de Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau, de Mathieu Denis et Simon Lavoie (source : YouTube). À noter, le film sera disponible à compter du jeudi 1er juin midi et jusqu’au dimanche 4 juin, gratuitement, sur ICI TOU.TV dans le cadre du Sprint pré-gala!



Meilleur premier rôle féminin : Karina Aktouf (Montréal la blanche)

L’intégration, la différence, l’ouverture à l’autre, la cohabitation communautaire. Ces sujets dont on parle tant dans l’actualité et dont le cinéma ne sait en général pas très bien quoi faire, sauf de la matière à bien-pensance complaisante, sont au cœur du très beau Montréal la blanche, première fiction de Bachir Bensaddek, adaptée d’une pièce de théâtre documentaire. Un film simple (un homme, une femme, un taxi, une nuit de Noël en plein mois du ramadan), mais qui parvient, par la sobriété et l’intelligence de son regard, à montrer Montréal comme une ville complexe et vivante, une ville de partage, d’échange et d’ouverture à l’autre, sans aucun angélisme, mais avec un sens du symbolisme puissant et réconfortant. Car cet homme et cette femme, tous deux d’origine algérienne, ne sont pas des stéréotypes. Forts et vulnérables à la fois, ils incarnent dans leur chair les mille et une problématiques de la bonne vieille opposition « eux/nous ». Lui, parce que son passé tragique le hante encore, elle, parce que son présent ne se révèle pas aussi florissant qu’espéré. Sans affrontement, sans spectacle, Montréal la blanche est un film qui doit aussi beaucoup à ses deux acteurs, d’un naturel et d’une énergie remarquables : Rabah Aït Ouyahia et l’épatante Karina Aktouf (jadis repérée dans la série Jasmine, de Jean-Claude Lord).

La bande-annonce de Montréal, la blanche, de Bachir Bensaddek (source : YouTube)



Meilleur premier rôle masculin : Gaspard Ulliel (Juste la fin du monde)

Le rôle est difficile, délicat. Il demande un doigté rare. Car si le personnage est le moteur du récit, il est aussi celui qui reste au centre, meurtri et incapable de parler tandis que les autres autour de lui piaillent et s’écharpent sans ménagement. Un personnage fragile, donc, d’auteur revenant dans sa maison familiale après un long temps d’absence pour annoncer à sa mère, à sa sœur, à son frère et à sa belle-sœur qu’il… ne reviendra plus jamais. Outranciers, verbomoteurs, hors du commun, Nathalie Baye, Vincent Cassel et Léa Seydoux donnent, dans le sixième film de Xavier Dolan, ce que l’on peut appeler des performances. Mais au milieu du tumulte, à côté d’une Marion Cotillard, elle aussi dans des teintes plus timides qu’elle défend à merveille, c’est Gaspar Ulliel qui prête ses traits à cet homme incapable de parler, sauf d’une voix douce, au milieu des cris. Du grand art qui a déjà valu au charismatique comédien le César du meilleur acteur cette année.

La bande-annonce de Juste la fin du monde, de Xavier Dolan (source : YouTube)









