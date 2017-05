Le cinéma dans l’oreille avec Plein écran

Le cinéma, c’est bien sûr magnifique quand on le voit, quand on peut s’oublier devant un écran, se laisser happer par un monde qui, le temps d’une projection, deviendra le nôtre.

Toutefois, le cinéma peut aussi être exploré autrement : par la lecture, bien sûr, comme sur ce blogue, où les mots cherchent à titiller votre enthousiasme et votre passion, mais aussi avec l’oreille, car on peut très bien aimer le cinéma les yeux fermés, en laissant une discussion, des échanges et de la musique stimuler l’imaginaire et faire rêver aux films.

C’est ce que nous avons eu envie d’explorer avec vous avec Plein écran, un balado mensuel entièrement consacré au cinéma et conçu avec la complicité ainsi que les mille et un talents de l’équipe de Première PLUS.

Le dernier vendredi de chaque mois, nous vous donnons donc rendez-vous ici même, sur le blogue cinéma, pour vous dévoiler le menu (et quelques extras) de chaque épisode qui sera publié sur Première PLUS.

Plein écran commence aujourd’hui avec un premier épisode consacré au Gala Québec Cinéma, à ces nouveau prix Iris qui y seront remis et au bilan de la saison 2016-2017 du cinéma québécois. Coups de cœur, coups de gueule, prédictions, débats : tout y est, en compagnie de votre animatrice, Helen Faradji, et des invités, les critiques de cinéma Manon Dumais et Michel Coulombe!





Et en exclusivité, des extraits des trois films recommandés en toute fin d’émission.

Un extrait des Ordres, de Michel Brault (recommandation de Manon Dumais)



Des extraits des Plouffe, de Gilles Carle (recommandation de Michel Coulombe)



Un extrait de Yes Sir! Madame..., de Robert Morin (recommandation d’Helen Faradji)





Et pour l’écouter l'intégralité du premier épisode de Plein écran, c’est ICI.