Ratatouille : un menu 5 services

En 2007, entre Les bagnoles et Wall-E, Pixar réussit l'impossible : faire partager à tous l'amour d'un rat pour la cuisine! On en profite pour s'arrêter sur cinq films alléchants.







Ratatouille Photo : Walt Disney Pictures Canada

Le 3 étoiles : Ratatouille, de Brad Bird et Jan Pinkava (2007)

Rémy est un petit rat parisien qui n’a qu’un rêve : devenir un aussi bon cuisinier que le chef Gusteau, qu’il admire tant. Aller contre sa nature pour mieux ravir les papilles de ceux qui le détestent? Le défi est grand, mais Rémy a, pour une fois, raison d’avoir eu les yeux plus grands que la panse. Animation claire, précise et dynamique, humour et humanisme mêlés, jolie petite leçon de courage et de persévérance, voix de grands chefs français (Guy Savoy et Cyril Lignac), appelés en renfort, Paris en ville de rêve pour gastronome, même à poil court, souci du détail ayant poussé toute l’équipe de Brad Bird à se préparer en multipliant les visites dans les grands restaurants étoilés (les pauvres) : Ratatouille, qui a assurément mérité son Oscar du meilleur film d’animation, a ce goût si particulier de la cuisine réconfortante et le décorum des restaurants les plus chics. Le meilleur des mondes.

Tampopo, de Juzo Itami Photo : Alliance Vivafilm

Le fumant : Tampopo, de Juzo Itami (1985)

Les ramens sont peut-être devenus à la mode ces dernières années, mais c’est dès 1985 que le réalisateur japonais Juzo Itami en fait l’accompagnement idéal de sa comédie humaine et chaleureuse. Mieux que ça. Autour de l’histoire d’une jeune veuve propriétaire d’un restaurant de soupe aux nouilles à Tokyo qui rencontre un cow-boy nouveau genre d’une exigence culinaire rare – et de plusieurs autres! -, Tampopo ose un mélange inédit et particulièrement savoureux entre comédie à la Tati, érotisme bon enfant, petite touche chaplinesque et surtout western (Itami a même inventé le terme « western-nouille » pour la promotion de son film). La preuve de son influence? Cherchez, pour rire, le nombre de restaurants japonais appelés Tampopo partout dans le monde!

The Trip de Michael Winterbottom Photo : BBC2

L’épicurien : The Trip, de Michael Winterbottom (2010)

L’idée était trop belle et trop simple pour ne pas être explorée. Partir sur la route, une caméra sous le bras et un ami à ses côtés, pour parler, manger dans les restaurants les plus cotés comme les plus inattendus, et en faire un film. C’est exactement ce qu’a fait le cinéaste anglais Michael Winterbottom en suivant à la trace, dans ce faux documentaire vraiment plaisant, ses acteurs fétiches Steve Coogan (dans le rôle d’un critique culinaire) et Rob Brydon (dans celui d’un ami aux répliques parfois assassines) dans la campagne anglaise et ses nombreux établissements romantiques. Humour anglais naissant spontanément dans les dialogues improvisés et découverte que non, la cuisine britannique ne se résume pas à la sauce à la menthe et aux petits pois bouillis : The Trip, adapté d’une minisérie diffusée sur la chaîne BBC, a de quoi séduire dans sa besace. Et c’est tant mieux, car il a aussi connu quelques suites, toujours sur le même principe, en Italie (2014), en Espagne (2017) et en Irlande (à venir).

Chef de Jon Favreau Photo : VVS Films

Le bon, vite, pas cher : Chef, de Jon Favreau (2014)

Entre un Iron Man et un Livre de la jungle revampé de manière spectaculaire, Jon Favreau s’est offert une petite gâterie : raconter (et jouer dans) l’histoire d’un chef de restaurant préférant tout lâcher plutôt que de contraindre sa cuisine aux exigences des propriétaires de l’endroit. Résultat? Une petite leçon de vie joliment parfumée à la liberté, à l’idée de deuxième chance et à la fraternité. Car Carl, héros de ce film culinaire qui fait du bien, soudainement sorti de son cadre, va réapprendre à vivre, à aimer et, bien sûr, à cuisiner dans l’espace exigu d’un camion de rue où il va, enfin, s’éclater. Entre les apparitions-surprises de Scarlett Johansson, de Dustin Hoffman ou de Robert Downey Jr, Chef, tourné en décors naturels, a ce petit supplément d’âme qui rend la cuisine plus que savoureuse, émouvante.

La grande bouffe de Marco Ferreri Photo : Ciné-Art

Le révolutionnaire : La grande bouffe, de Marco Ferreri (1973)

Mourir de plaisir? Manger à l’excès? Faire de sa gourmandise un réel vilain défaut? En 1973, l’italien Marco Ferreri se paye la tête du monde cinéphile en signant une œuvre aussi subversive que dérangeante. Quatre amis gourmets (Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli et Philippe Noiret) s’enferment dans une magnifique demeure à la campagne et mangent, mangent, mangent, et mangent encore… jusqu’à l’impensable. Crue, gueularde, bonne vivante, salace, grotesque autant que mortifère, l’œuvre phare de la dénonciation de la société de consommation a eu ses défenseurs (il a gagné le prix de la critique internationale au festival de Cannes, ex aequo avec La maman et la putain, de Jean Eustache, tout aussi scandaleux), mais aussi ses détracteurs (parmi lesquels Ingrid Bergman, présidente du jury cannois, qui s’est offusquée que la France puisse y présenter l’un des films « les plus vulgaires et sordides du Festival »)!





La bande-annonce de Ratatouille, diffusé dans la série Le monde merveilleux de Disney, dimanche 28 mai à 15 h (source : YouTube)