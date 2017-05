Le trésor d’ICI TOU.TV : Jasmine French

Jasmine French (mieux connu sous son plus joli titre original, Blue Jasmine), sorti en 2013, est le quarante-sixième film de Woody Allen. Depuis, il en a fait trois autres. Et le compteur ne s’arrêtera probablement pas là.

Bien sûr, être prolifique ne veut rien dire en soi. Mais être prolifique et, en plus, être capable de se réinventer, de redonner des coups d’accélérateurs éblouissants après quelques films en demi-teintes, de flirter avec le sublime, encore, à 77 ans, âge qu’il avait au moment du film, il faut bien le reconnaître, cela tient du génie.

Et du génie, il y en a dans Jasmine French. D’abord, dans sa façon sèche, presque brutale, de relire Un tramway nommé désir de Tennessee Williams en en remplaçant les tensions sexuelles par des dilemmes économiques. Blanche devenue Jasmine n’est plus dévorée par l’envie d’un autre corps, mais par celle de retrouver sa vie d’avant, sa vie de grande bourgeoise avant que le suicide de son mari corrompu ne l’ait plongée en pleine déchéance. Et c’est du côté de San Francisco, où vit sa sœur au cœur d’artichaut, qu’elle essaie de se retrouver.

Mais du génie, il y en a aussi dans cette façon qu’a Jasmine French d’être à la fois complètement allenien sans l’être tout à fait. Ce qui tient à des détails, d’ailleurs. Un jazz un peu plus rond et mélodieux que d’habitude. Des travellings plus serrés dans les rues de New York et San Francisco. Une sensualité terrienne, concrète, et une énergie que les films précédents cachaient un peu sous des déluges de dialogues et de stars.

Jasmine French, de Woody Allen Photo : Métropole Films Distribution

Tout ça pour mieux faire ressortir ce qui, au fond, nous plaît tant chez Woody Allen : cette façon cruellement lucide et intensément ironique de comprendre les relations humaines et les rapports de classe, avec tout ce que cela comporte de préjugés, d’inégalités, de rapports de force. Et de savoir filmer les femmes.

Annie, Alice, Hannah… et Jasmine. Oui, elle est de la trempe de ces personnages mythiques. Et Woody Allen le lui rend bien, lui qui n’a jamais été aussi précis et inspiré que lorsqu’il filme la féminité angoissée. Détruite, observée avec empathie, mais sans complaisance, pataugeant autant dans les grandes tromperies qu’on lui a faites que dans les petits mensonges qu’elle se réserve à elle-même, Jasmine devient alors plus qu’un personnage, une porte d’entrée pour réfléchir à l’indépendance des femmes, tant financière que sentimentale.

Et le plus sublime, là-dedans? Le regard hagard, le chignon défait, la peau luisante et les yeux pleins de larmes, Cate Blanchett la magnifique n’aura jamais été aussi belle.





Jasmine French est offert sur ICI TOU.TV EXTRA. Voyez la bande-annonce (source : YouTube).