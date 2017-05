Claude Legault : l’entrevue CV

De l’humour potache au drame le plus sombre, des accès de violence les plus terrorisants aux improvisations les plus débridées, Claude Legault n’a jamais failli, rendant à tous ses personnages cette part d’humanité profonde qui les rend particulièrement attachants. Avec lui, nous avons voulu visiter quelques-uns de ses rôles les plus marquants, jusqu’à celui de Gilles, fort et émouvant éducateur chargé d’aider un jeune garçon particulièrement perdu, dans 10 ½, réalisé par Podz en 2009.





Le party, de Pierre Falardeau Photo : Lion's Gate

Johnny, dans Le party, de Pierre Falardeau (1989)

Hey boy, ça fait longtemps! Falardeau m’avait vu, je pense, à la Ligue nationale d’improvisation, où je faisais ma première saison, si je ne me trompe pas. Il m’avait passé en audition, mais je n’étais pas assez solide dans ce temps-là pour décrocher un gros rôle. Mais il m’avait quand même pris pour faire une sorte de figuration intelligente. J’avais bien aimé ça. J’avais rencontré beaucoup de monde aussi, dont Falardeau lui-même. Comme je n’avais pas beaucoup de scènes, je ne l’avais pas croisé souvent, mais j’ai eu la chance d’aller manger un midi avec lui. Il n’aimait pas aller à la cafétéria des tournages, alors on est allés manger des hot-dogs dans un espèce de boui-boui, avec quelques autres acteurs. C’était tellement le fun. C’était un homme très revendicateur, très fâché, mais dans la vie de tous les jours, il était super doux. Puis très drôle et inclusif, en plus. J’étais un ti-cul et il avait été vraiment très cool avec moi ce midi-là. Mon plus beau moment du tournage, c’était ça (rires).

Gaz Bar Blues, de Louis Bélanger Photo : Film Tonic

Ti-pit, dans Gaz bar blues, de Louis Bélanger (2002)

Oh, ça, ça a été cool! Je ne me souviens plus si j’avais fait une audition ou non. Je crois que Louis m’avait donné le rôle. On tournait près de chez moi, alors j’y allais en vélo. J’ai vraiment aimé ça. Je n’avais jamais été dirigé comme ça, d’aussi près. Louis dirige très bien. Il connaît ses acteurs. Il les aime. Et puis, le film était beau. On a eu du fun, toute la gang du garage. Réal Bossé était là aussi. Je me souviens qu’on tournait en septembre et qu’il fallait qu’on soit habillés comme si c’était octobre. Mais cette année-là, il y avait eu des records de chaleur et il faisait en moyenne entre 30 et 35. Les maquilleuses et coiffeuses ont travaillé fort, on était constamment en nage! Mais l’ambiance était formidable. On sentait qu’on était en train de faire un bon film. Des fois, on le sent que ce qu’on fait ne va pas, qu’il y a un problème, que le texte n’est pas bon, mais là… c’était vraiment un beau tournage. Et pour la première fois, j’avais un peu plus de matière à jouer et j’ai senti que ça pouvait être ça, aussi, un tournage. Même si je me souviens que je n’étais pas encore très assuré comme acteur. J’étais nerveux, fragile, mais je suis tombé sur Louis, alors tout s’est bien passé.

Dans une galaxie près de chez vous, de Claude Desrosiers Photo : TVA Films

Flavien Bouchard, dans Dans une galaxie près de chez vous, de Claude Desrosiers (2003)

Il fallait s’adapter au médium, passer de la télévision au cinéma. Ce qui était difficile, c’était de transférer ça, mais sans dénaturer les personnages, l’univers et l’humour absurde, en étant capables de le filmer de la même façon, mais différemment pour que ça fonctionne encore! Et puis, même si on a ri comme des malades, c’était beaucoup de travail, notamment de chorégraphie! C’était tout un défi qu’on a mis sur les épaules de Claude, mais on s’en est bien sortis. C’était tout un travail d’équipe, puisqu’on était tous des premiers et des seconds rôles en même temps. On a eu beaucoup de fun et ça a appelé le deuxième film quelques années plus tard. Et le deuxième appelle le troisième qui, un jour, arrivera, c’est sûr! Moi, j’en ai envie, en tout cas. Mon partenaire peut-être un peu moins, mais je vais le forcer!

Les 3 p'tits cochons, de Patrick Huard Photo : Christal Films

Mathieu, dans Les 3 p’tits cochons, de Patrick Huard (2006)

Ça a été mon vrai premier rôle charnu. Patrick Huard me l’a offert et il a été d’une grande fidélité, parce que je me souviens qu’on a commencé à peu près en même temps en humour. On avait fait quelques petits trucs ensemble à Juste pour rire, Pierre-Yves Bernard et moi avions écrit un sketch pour lui que je jouais avec lui et on avait animé dehors en ayant beaucoup de plaisir et une vraie connivence. Il savait déjà qu’il allait réaliser. Il le disait et il m’avait dit à l’époque : « Quand je le ferai, toi, je vais venir te chercher. » Et il l’a fait! Je crois que quand il m’a vu dans Minuit, le soir, il s’est dit : « Ça y est, il est prêt. » Il est donc venu me chercher et il m’a collé avec Guillaume [Lemay-Thivierge] et Paul [Doucet], donc ça a marché tout de suite. C’était vraiment très bien écrit aussi. Je n’ai pas encore vu le deuxième. Je savais que je ne le ferais pas dès que l’idée a surgi. Pas parce que je n’aimais pas la gang, je me suis ennuyé de ne pas être avec eux quand ils tournaient, mais je n’avais pas envie de repasser par-dessus, de refaire la même chose. J’avais l’impression de l’avoir fait, déjà. Mais je veux voir le deux, je suis sûr que c’est très bon.

Tout est parfait, d'Yves Christian Fournier Photo : Alliance Vivafilm

Dominic, dans Tout est parfait, d’Yves-Christian Fournier (2007)

C’est un tout petit rôle parce que c’est les jeunes qui étaient à l’honneur et ils étaient d’ailleurs excellents. Moi, je vois ça comme ça : quand tu joues, tu es lead, ou tu es en appui, comme dans ce film-là. Donc j’y suis allé avec cette idée que j’étais un appui sur lequel les jeunes pouvaient s’accoter. Au final, c’est vraiment un grand film. Je trouve qu’il a souffert de sa distribution, je crois que beaucoup de gens en ont eu peur, et qu’un peu trop de penseurs et de pédagogues à 5 cennes s’en sont mêlés. Moi, je crois qu’on aurait dû le montrer dans les écoles avec des psychologues et des professeurs et ouvrir le débat sur le suicide. C’est un véritable problème. Mais bon. On a peut-être raté une occasion de faire de ce film un outil artistique et pédagogique en même temps. Cela dit, c’était une très belle expérience, même si je n’ai tourné que 3 ou 4 jours, et on a découvert plein de bons jeunes.

Les sept jours du Talion, de Podz Photo : Alliance Vivafilm

Bruno Hamel, dans Les sept jours du talion, de Podz (2008)

À part pour une question d’horaire, je ne dirai jamais non à Podz. Et je me souhaite qu’il me rappelle, parce que je ne peux pas m’imaginer ne pas faire autre chose avec lui. C’était un méchant défi, ce film. J’avais lu le livre et je me disais : « Mais comment on va faire ça à l’écran, on est toujours dans la tête du personnage? » Il a juste dit : « On va trouver. » C’est ce que j’aime de lui et qui fait sa force, il ne va pas raconter n’importe quoi. Je savais qu’on allait travailler ensemble pour trouver quelque chose. Aller à la guerre avec lui, pas de problème. Et on a trouvé. Il a pensé à cette façon de me cadrer très large, pour me perdre dans l’image, et très serré pour comprendre ce qu’il y avait dans sa tête. Mais le pire là-dedans, c’est qu’on a beaucoup ri durant ce tournage! Il fallait, je crois. On allait vers des choses tellement extrêmes, il fallait décompresser. On a tourné beaucoup en campagne, dans un chalet isolé, pendant presque 2 semaines, dans le froid et la brume. Ça ramasse beaucoup l’équipe et c’était le fun. Avec Martin Dubreuil, c’était un match extraordinaire aussi. Il a un rôle très dur. J’avais peur de le tuer dans certaines scènes où je le bardassais pas mal. On a trouvé des codes pour que je sache quand arrêter. Il a une tolérance à la douleur plus élevée que la moyenne, mais quand c’était trop, il faisait juste dire « Non » et j’arrêtais. On avait une vraie relation sado-maso (rires).

Pour toujours, les Canadiens, de Sylvain Archambault Photo : TVA Films

Coach Bordeleau, dans Pour toujours les Canadiens, de Sylvain Archambault (2008)

Je tournais beaucoup dans ce temps-là, notamment dans Minuit, le soir. C’était agréable de faire ça. Ça a été une belle expérience de tournage même si je ne savais pas ce que ça allait donner. J’y croyais, mais en même temps, j’avais des réserves parce que je me disais que tellement de gens allaient s’en mêler. Je crois à la confrontation des idées, mais je ne crois pas aux compromis. Et il y en avait. Je suis un fan du Canadien de Montréal, mais pas de l’institution. Ils m’énervent, on dirait que c’est le Vatican! Et je pense que les gens qui ont fait le film ont rencontré toutes sortes de difficultés par rapport à ça. Pour moi, c’est un film qui, à cause de ça, reste mi-figue, mi-raisin. On ne reste pas sur le bout de son siège et c’est dommage parce que le Canadien, c’est l’une des plus grandes équipes de hockey de tous les temps, si ce n’est la plus grande, on ne sent pas ça dans le film. Je crois que les meilleurs films de hockey qui ont été faits, ce sont ceux avec des jeunes : Histoires d’hiver [de François Bouvier, 1999], c’était beau, ça nous parlait. Pee-Wee 3D [Éric Tessier, 2012], c’est un beau petit film de hockey. Mais un grand film de hockey de fiction sur les Canadiens… ça va être difficile. À cause de l’institution, tu ne peux pas aller dans la profondeur, il faut que tu dises que tout le monde est beau et gentil. Fait que ça reste correct.

10 1/2, de Podz Photo : Alliance Vivafilm

Gilles, dans 10 ½, de Podz (2009)

C’était très bien écrit. Vraiment. Juste après la lecture, j’ai su que je le ferais. Je me disais : « Hey boy, c’est pour moi, ça. » Je ne suis pas omniscient. Je peux faire beaucoup de choses, mais ce n’est pas vrai que je peux faire tous les rôles. J’ai un spectre assez large, mais il y a beaucoup de zones que je n’ai pas explorées. Et je n’avais encore jamais exploré celle où ce rôle me demandait d’aller. C’était un personnage en retenue, mais plein de colère. J’ai beaucoup joué de personnages qui sont du côté de la justice. Lui aussi en est un. Il est la dernière barrière avant que les enfants soient abandonnés. Il est la dernière digue. C’est comme ça que je l’ai abordé, comme quelqu’un qui se dit à propos d’un enfant : « Si moi je le lâche, il tombe dans le trou et personne ne le récupérera. ». Ça m’intéressait beaucoup. Et en plus j’y allais avec Podz. Et je savais qu’il ne m’abandonnerait pas en cours de film et qu’on travaillerait ensemble si j’avais des doutes ou des insécurités. Et puis, il fallait trouver l’enfant aussi. J’avais demandé à Podz de faire les auditions avec lui. On en a vu une dizaine ensemble. Ils étaient très bons. Mais il y en avait un exceptionnel. Robert Naylor. Quand il est sorti du local, je me souviens avoir dit à Podz « Cet enfant-là a une âme de 300 ans. Il a une beauté et une tristesse dans les yeux tellement grandes. » Dans le film, il est extraordinaire. Il est l’élément brillant, explosif.

Pour chaque film, je travaille beaucoup mes personnages avec la musique. Je me crée une liste de lecture, que je réécoute en répétant le texte et en m’isolant, juste avant de tourner, pour me concentrer, surtout pour des scènes plus dures. Parmi ce que j’écoutais, il y avait Mad World, la version au piano de Gary Jules qu’on entend dans Donnie Brasco, mais aussi la musique d’Il était une fois dans l’Ouest. Je me souviens que pour Les sept jours du Talion, c’était Mistral gagnant, de Renaud, où il parle à sa fille. C’est déjà cruel comme chanson quand t’es de bonne humeur, alors quand tu es dans cet état (rires)! Mais 10 ½, c’est vraiment devenu un beau film. Les gens ont peut-être eu peur d’aller le voir, mais je sais qu’il a eu un succès d’estime et que c’est un film qui reste.

