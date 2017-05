Le trésor d’ICI TOU.TV : Mulholland Drive

Puisque c’est aujourd’hui que débute le 70e Festival de Cannes, plongeons dans son histoire pour (re)découvrir l’un des chefs-d’œuvre qu’il a couronnés : Mulholland Drive, de David Lynch, prix de la mise en scène en 2001.

Au départ de Mulholland Drive, il y a d’abord cette route mythique qui serpente entre les collines de Los Angeles pour mieux surplomber Hollywood. Le genre de route dont le seul nom réveille toutes sortes de fantômes cinéphiles et autres fantasmes de cinéma. Le genre de route qui, David Lynch l’a bien compris, fait rêver.

Mais au départ de Mulholland Drive, c’est plus étonnant, il y a aussi l’idée un peu farfelue du réseau ABC de donner carte blanche au cinéaste le plus audacieux du cinéma américain (Eraserhead, Blue Velvet, Twin Peaks, Lost Highway…). Une série télé? Eh oui. À ses balbutiements, Mulholland Drive existe comme un épisode pilote de série de 1 h 40. Mais le résultat est tellement déconcertant que les pontes de la télé reculent et abandonnent. Heureusement, des producteurs français récupèrent le tout et permettent à Lynch de tourner une quarantaine de minutes supplémentaires afin que Mulholland Drive devienne ce film étrange et entêtant que plusieurs considèrent comme le plus grand film du 21e siècle (peut-être est-ce pour se venger, mais David Lynch a refusé que le film soit divisé en chapitres dans les versions qui existent en DVD!).





Mulholland Drive de David Lynch Photo : TVA Films



La petite histoire réglée, que reste-t-il? Une merveille de film, présentée avec une ironie renversante par le réalisateur comme « une histoire d’amour dans la cité des rêves ». Un film qui, comme le ruban de Möbius, se compose de deux parties que l’on pourrait inverser, comme deux faces interchangeables de la même réalité. Un rêve et un cauchemar à la fois, entre réel sublimé et inconscient insaisissable, où l’on suit l’arrivée à Hollywood de Betty, une jeune actrice blonde aussi fraîche que ses illusions (Naomi Watts dans le rôle qui la révélait), et sa rencontre avec Rita (Laura Harring), une brune fatale amnésique après un accident de voiture. À moins que ce ne soit le contraire.

Car, une fois les deux femmes embarquées dans une enquête pour retrouver l’identité de Rita, voilà que ce diable de film se replie sur lui-même, que les rôles, personnages et événements sont redistribués aléatoirement, dans une seconde partie énigmatique et troublante qui ouvre la voie à toutes les interprétations.

Fascinant? Le mot est faible. Car Mulholland Drive, qui cite autant Le mépris, de Jean-Luc Godard, (les deux films s’achèvent sur le même mot, « Silencio ») que Le magicien d’Oz, de Victor Fleming, ou Alice au pays des merveilles, est à la fois un film policier palpitant, une romance sensuelle, une dose d’étrangeté injectée dans les lieux les plus communs (théâtre, casse-croûte, dépanneur…), une hallucination émerveillée autant qu’un terrifiant jeu de faux-semblants.

Mieux que fascinant, Mulholland Drive est en réalité inépuisable. Et c’est ce qui en fait un film inoubliable.



