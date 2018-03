Plan B : une deuxième saison

Un billet de Laurence Godcharles

Le récit narratif, imaginé par Jean-François Asselin et Jacques Drolet, s’inscrit dans l’air du temps. Le personnage principal, Florence, est une mère de famille féministe à la barre d’une émission de radio matinale. Elle utilise son micro pour exprimer ses idéologies et mettre sur pied des initiatives pour le respect des droits des femmes. Les coauteurs soulignent s’être notamment inspirés de Marie-France Bazzo pour imaginer la protagoniste.



Interprétée par Sophie Lorain, Florence aura recours à l’agence Plan B, une entreprise qui permet de voyager dans le temps. Elle entrevoit, dans cette compagnie, l’espoir d’obtenir une deuxième chance pour sauver sa fille qui, à 15 ans, a « commis l’irréparable ».



Selon le réalisateur, la deuxième saison plaira particulièrement aux parents, puisqu’elle mettra de l’avant la relation entre une mère et ses enfants. « La série est une grande réflexion sur la parentalité. Qu’est-ce qui appartient à l’enfant? Qu’est-ce qui appartient à la mère? » explique Jean-François Asselin. Bref, un parent est-il responsable du mal de vivre de ses enfants ?



À la comédienne de renom se joignent Luc Guérin et Tammy Verge, qui interprètent respectivement l’ex-conjoint et une collègue humoriste de Florence. Évelyne de la Chenelière, Alex Godbout, Steve Gagnon et Milya Corbeil Gauvreu font également partie de la distribution.



Même concept, autre contenu



La nouvelle saison calque la formule employée dans la première. Elle comprend six épisodes d’une durée d’une heure.



Pour Louis Morissette, producteur au contenu, cette façon de procéder permet de favoriser l’exportation. « C’est un format qui a la cote, dit-il. Les risques, pour les diffuseurs, sont moins grands, lorsque la série est plus courte ». La saison antérieure sera, d’ailleurs, exportée en France, en Allemagne et possiblement aux États-Unis.



Au Québec, les téléspectateurs devront attendre l’année prochaine (2019-2020) pour écouter la deuxième saison à la télévision. À compter de novembre, ils pourront toutefois la visionner en primeur dans la section Véro.tv de l'EXTRA ICI Tou.tv.



Louis Morissette envisage déjà les éventuelles saisons de Plan B, dans lesquelles le format resterait intact. Le public irait toutefois à la rencontre de nouveaux personnages d’une saison à l’autre.



Finale énigmatique



Si vous vous demandiez toujours quoi penser de l’énigmatique finale de la première saison de Plan B, vous devrez malheureusement vous faire votre propre idée.



Les auteurs soulignent qu’ils préfèrent laisser le téléspectateur s’approprier l’histoire. Ils entrevoient que les six prochains épisodes se termineront de la même façon. « On souhaite que la fin fasse réfléchir », affirme Jean-François Asselin.



Il faudra donc faire preuve d’imagination!