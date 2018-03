Les nouveaux échangistes de Pénélope McQuade

Les six nouvelles recrues sont : France Castel, Philippe Fehmiu et Anne-Marie Withenshaw, Manal Drissi, Jay Du Temple et Louis T.

Selon la même formule que les dernières années, les collaborateurs reviendront périodiquement durant l'été, en duo et avec les autres échangistes habitués du talk-show : Isabelle Racicot, Jean-François Breau, Jean-René Dufort, Jean-Sébastien Girard, Patrick Masbourian, Alex Perron et Nathalie Petrowski.

Es-ce que c'est ce que vous pensez ? Oui, c'est ce que vous pensez ! #LesEchangistes pic.twitter.com/MSmpXNXPzx — Penelope McQuade (@Penelopemcquade) 22 mars 2018

L'émission Les échangistes sera de retour du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Radio Canada Télé à partir du lundi 16 avril.