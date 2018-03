Une rencontre avec Fannie Legrand, directrice artistique de la série Trop

Tout d’abord, quel est le rôle de la directrice artistique d’une série télé?

Créer l’ambiance, donner le ton à la télésérie, concrétiser ce que l’auteur a en tête quand il décrit les lieux. Puis, avec le réalisateur (ici, c’était deux super réalisatrices!), penser à ce qui sera intéressant à l’écran. Il faut réaliser un environnement dans lequel les comédiens vont se sentir à l’aise d’interpréter leurs personnages et qui va les inspirer à les développer davantage.



Au début d’un projet, doit-on partir d’un élément, d’une couleur, d’un sentiment, d’une intention?

D’une intention. On veut faire ressortir quelque chose en un simple coup d’œil.



Pour Trop, qu’est-ce qu’on voulait faire ressortir?

Les textes de Marie-Andrée Labbé portent sur la maladie mentale, sur les difficultés que ça comporte, mais par-dessus tout, sur l’espoir et l’amour qu’il y a entre les personnages. Ce qu’on voulait, c’est faire ressortir le beau, la lumière dans chaque décor.





Des photos qui ont inspiré Fannie dans la création de l'ambiance du chalet et de La station. Photo : Radio-Canada

Qu’est-ce qui t’a donné le goût de pratiquer ce métier?

La possibilité de ne jamais faire la même chose chaque jour de ma vie, de côtoyer des gens super inspirants, d’apprendre continuellement, de devoir me surpasser à chaque nouveau projet!

Ma force, je crois, c’est de donner une âme à un lieu Fannie Legrand

Quelles sont les qualités requises pour exercer ton métier? Et quelles sont tes forces?

Comprendre l’espace, savoir gérer un budget, connaître les différents matériaux et gérer des êtres humains. Il faut avoir de nombreuses connaissances dans différents domaines! Après, je dirais que tout le monde a ses forces et ses faiblesses, et c’est pour ça qu’avoir une bonne équipe autour de soi est si important. Ma force, je crois, c’est de donner une âme à un lieu.

J’ai un parcours particulier. Je n’ai pas étudié pour être directrice artistique (DA). Fannie Legrand

Quelle est la formation requise pour pratiquer ton métier?

J’ai un parcours particulier. Je n’ai pas étudié pour être directrice artistique (DA). J’ai étudié pour être massothérapeute; j’étais passionnée par le corps humain!

Une blessure qui m’empêchait de pratiquer la massothérapie m’a forcée à l’arrêt de travail pendant presque un an. Incapable de rester sans rien faire, je me suis mise à m’impliquer dans les projets de mon amoureux de l’époque, qui est DA. J’ai adoré créer des décors et des environnements, et donner une histoire à un lieu.



Parle-nous de tes expériences de travail

J’ai participé à plusieurs éditions de C2 Montréal et j’ai fait des productions à l’étranger avec 45 Degrees, l’entreprise événementielle du Cirque du Soleil. Je pars d’ailleurs à Dubaï la semaine prochaine pour un événement avec eux. J’ai aussi travaillé pour quelques films. Ce sont tous des univers complètement différents, et c’est ce qui me plaît.



As-tu découvert un aspect du métier auquel tu ne t’attendais pas?

Gérer des équipes! C’est la chose la plus difficile pour moi. J’aime laisser aux autres un espace de création, la possibilité de s’exprimer, de la latitude… Mais j’apprends que ce n’est pas toujours une bonne idée!

Qu’en est-il du chalet du personnage de Marc-Antoine (Éric Bruneau) qu’on verra dans la nouvelle saison de Trop?

Rachel, notre directrice des lieux de tournage, a trouvé ce lieu. Je lui trouvais un super potentiel et j’ai eu tellement de plaisir à lui donner une tout autre allure. Au départ, on devait en faire un chalet en ruines, mais finalement, on l’a imaginé comme un chalet qui aurait appartenu à un couple dans la soixantaine qui l’aurait décoré avec amour. Il y a un côté humoristique à voir un jeune homme urbain dans la trentaine s’y installer.



Que te souhaites-tu pour l’avenir? As-tu un rêve professionnel?

Ouf… Je pourrais partir dans tellement de directions! Ma tête dans les nuages aimerait avoir une grande maison de campagne avec des chèvres, des lamas, des poules, un immense jardin de fleurs et du temps à l’infini. Mes pieds sur terre me souhaitent de continuer d’avoir des projets qui me font grandir et me forcent à me surpasser. Je rêve de faire des décors avec beaucoup trop de papier peint, de tapis à motifs et d’accessoires. J’adore les décors trop chargés qui racontent une histoire.

Quelques photos des décors et de l'ambiance de Trop :