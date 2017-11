Pour l’occasion, Radio-Canada vous invite à découvrir ses activités, qui seront nombreuses. Au Salon, venez consulter une collection de livres audio, découvrir la bibliothèque des 100 livres incontournables de 2017, regarder les nouvelles émissions du webmagazine LIRE, profiter du coin lecture de la zone Jeunesse, assister à certaines émissions en direct ou à l’enregistrement de certaines autres, et profiter des tables rondes, de la prestation musicale et poétique de Chloé Sainte-Marie, des lectures publiques et du club de lecture de Marina Orsini.

Salon du livre de Montréal



En tout temps, les différentes plateformes de Radio-Canada font place à la littérature. En voici un bref éventail :





Bonne lecture et bon Salon du livre!